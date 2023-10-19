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Игровые серверы должны находиться в зоне "ru", заявил Путин - РИА Новости, 19.10.2023
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15:25 19.10.2023 (обновлено: 15:58 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/putin-1903871404.html
Игровые серверы должны находиться в зоне "ru", заявил Путин
Игровые серверы должны находиться в зоне "ru", заявил Путин - РИА Новости, 19.10.2023
Игровые серверы должны находиться в зоне "ru", заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что надо не только проработать, но и сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне "ru". РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:25
2023-10-19T15:58
россия
владимир путин
умар кремлев
общество
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ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надо не только проработать, но и сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне "ru".Председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлёв на Совете по физической культуре и спорту предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону "com" и перевести программное обеспечение, офис и сервера в зону "ru"."Проработать - это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, умар кремлев, общество
Россия, Владимир Путин, Умар Кремлев, Общество
Игровые серверы должны находиться в зоне "ru", заявил Путин

Путин: надо сделать так, чтобы игровые серверы находились в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надо не только проработать, но и сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне "ru".
Председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлёв на Совете по физической культуре и спорту предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону "com" и перевести программное обеспечение, офис и сервера в зону "ru".
"Проработать - это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор", - сказал Путин.
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РоссияВладимир ПутинУмар КремлевОбщество
 
 
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