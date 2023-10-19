https://ria.ru/20231019/putin-1903871404.html
Игровые серверы должны находиться в зоне "ru", заявил Путин
Игровые серверы должны находиться в зоне "ru", заявил Путин - РИА Новости, 19.10.2023
Игровые серверы должны находиться в зоне "ru", заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что надо не только проработать, но и сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне "ru". РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:25
2023-10-19T15:25
2023-10-19T15:58
россия
владимир путин
умар кремлев
общество
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ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надо не только проработать, но и сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне "ru".Председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлёв на Совете по физической культуре и спорту предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону "com" и перевести программное обеспечение, офис и сервера в зону "ru"."Проработать - это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, умар кремлев, общество
Россия, Владимир Путин, Умар Кремлев, Общество
Игровые серверы должны находиться в зоне "ru", заявил Путин
Путин: надо сделать так, чтобы игровые серверы находились в России