https://ria.ru/20231019/putin-1903871404.html

Игровые серверы должны находиться в зоне "ru", заявил Путин

Игровые серверы должны находиться в зоне "ru", заявил Путин - РИА Новости, 19.10.2023

Игровые серверы должны находиться в зоне "ru", заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что надо не только проработать, но и сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне "ru". РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:25

2023-10-19T15:25

2023-10-19T15:58

россия

владимир путин

умар кремлев

общество

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ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надо не только проработать, но и сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне "ru".Председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлёв на Совете по физической культуре и спорту предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону "com" и перевести программное обеспечение, офис и сервера в зону "ru"."Проработать - это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230904/twitch-1894028457.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, умар кремлев, общество