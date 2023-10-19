https://ria.ru/20231019/putin-1903870464.html

Путин раскритиковал игры с негативным отношением к России

Путин раскритиковал игры с негативным отношением к России - РИА Новости, 19.10.2023

Путин раскритиковал игры с негативным отношением к России

Президент России Владимир Путин, говоря об играх-стрелялках с негативным отношением к РФ, заявил, что, несмотря на любовь к Канаде и США, нельзя позволять им в... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:22

2023-10-19T15:22

2023-10-19T15:52

россия

канада

сша

владимир путин

в мире

умар кремлев

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ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об играх-стрелялках с негативным отношением к РФ, заявил, что, несмотря на любовь к Канаде и США, нельзя позволять им в негативном ключе зарабатывать на России.Председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлёв на Совете по физической культуре и спорту сообщил, что игры-стрелялки пропагандируют антигосударственные ценности, показывая, что якобы все российское - плохое, при этом зарабатываются деньги на россиянах."Действительно, сервера у нас должны находиться. Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать-то на нас, тем более в таком негативном ключе, зачем мы это разрешаем?", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231019/putin-1903871404.html

россия

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, канада, сша, владимир путин, в мире, умар кремлев