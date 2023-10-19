Рейтинг@Mail.ru
Путин раскритиковал игры с негативным отношением к России - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 19.10.2023 (обновлено: 15:52 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/putin-1903870464.html
Путин раскритиковал игры с негативным отношением к России
Путин раскритиковал игры с негативным отношением к России - РИА Новости, 19.10.2023
Путин раскритиковал игры с негативным отношением к России
Президент России Владимир Путин, говоря об играх-стрелялках с негативным отношением к РФ, заявил, что, несмотря на любовь к Канаде и США, нельзя позволять им в... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:22
2023-10-19T15:52
россия
канада
сша
владимир путин
в мире
умар кремлев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об играх-стрелялках с негативным отношением к РФ, заявил, что, несмотря на любовь к Канаде и США, нельзя позволять им в негативном ключе зарабатывать на России.Председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлёв на Совете по физической культуре и спорту сообщил, что игры-стрелялки пропагандируют антигосударственные ценности, показывая, что якобы все российское - плохое, при этом зарабатываются деньги на россиянах."Действительно, сервера у нас должны находиться. Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать-то на нас, тем более в таком негативном ключе, зачем мы это разрешаем?", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231019/putin-1903871404.html
россия
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, канада, сша, владимир путин, в мире, умар кремлев
Россия, Канада, США, Владимир Путин, В мире, Умар Кремлев
Путин раскритиковал игры с негативным отношением к России

Путин: авторы "стрелялок" с негативным отношением к России зарабатывают на этом

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об играх-стрелялках с негативным отношением к РФ, заявил, что, несмотря на любовь к Канаде и США, нельзя позволять им в негативном ключе зарабатывать на России.
Председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлёв на Совете по физической культуре и спорту сообщил, что игры-стрелялки пропагандируют антигосударственные ценности, показывая, что якобы все российское - плохое, при этом зарабатываются деньги на россиянах.
"Действительно, сервера у нас должны находиться. Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать-то на нас, тем более в таком негативном ключе, зачем мы это разрешаем?", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Игровые серверы должны находиться в зоне "ru", заявил Путин
Вчера, 15:25
 
РоссияКанадаСШАВладимир ПутинВ миреУмар Кремлев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала