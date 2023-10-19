https://ria.ru/20231019/putin-1903870464.html
Путин раскритиковал игры с негативным отношением к России
Путин раскритиковал игры с негативным отношением к России - РИА Новости, 19.10.2023
Путин раскритиковал игры с негативным отношением к России
Президент России Владимир Путин, говоря об играх-стрелялках с негативным отношением к РФ, заявил, что, несмотря на любовь к Канаде и США, нельзя позволять им в... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:22
2023-10-19T15:22
2023-10-19T15:52
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умар кремлев
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ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об играх-стрелялках с негативным отношением к РФ, заявил, что, несмотря на любовь к Канаде и США, нельзя позволять им в негативном ключе зарабатывать на России.Председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлёв на Совете по физической культуре и спорту сообщил, что игры-стрелялки пропагандируют антигосударственные ценности, показывая, что якобы все российское - плохое, при этом зарабатываются деньги на россиянах."Действительно, сервера у нас должны находиться. Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать-то на нас, тем более в таком негативном ключе, зачем мы это разрешаем?", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231019/putin-1903871404.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, канада, сша, владимир путин, в мире, умар кремлев
Россия, Канада, США, Владимир Путин, В мире, Умар Кремлев
Путин раскритиковал игры с негативным отношением к России
Путин: авторы "стрелялок" с негативным отношением к России зарабатывают на этом
ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об играх-стрелялках с негативным отношением к РФ, заявил, что, несмотря на любовь к Канаде и США, нельзя позволять им в негативном ключе зарабатывать на России.
Председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлёв
на Совете по физической культуре и спорту сообщил, что игры-стрелялки пропагандируют антигосударственные ценности, показывая, что якобы все российское - плохое, при этом зарабатываются деньги на россиянах.
"Действительно, сервера у нас должны находиться. Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать-то на нас, тем более в таком негативном ключе, зачем мы это разрешаем?", - сказал Путин.
Игровые серверы должны находиться в зоне "ru", заявил Путин