https://ria.ru/20231019/putin-1903750495.html

Путин заявил о высоком уровне отношений России и Китая

Путин заявил о высоком уровне отношений России и Китая - РИА Новости, 19.10.2023

Путин заявил о высоком уровне отношений России и Китая

Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают развиваться, ключевое направление - энергетика, сотрудничество двух стран в этой... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T09:15

2023-10-19T09:15

2023-10-19T09:29

россия

китай

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают развиваться, ключевое направление - энергетика, сотрудничество двух стран в этой области становится всё более активным и многоплановым, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума."Отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают динамично развиваться. Одной из ключевых составляющих этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое становится всё более активным и многоплановым", - подчеркнул Путин.Он отметил, что последовательно реализуются крупные двусторонние проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома."Соответственно растут объёмы поставок российских энергоресурсов китайским потребителям. Ведётся совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности процессов добычи, переработки и транспортировки сырья, а также обеспечение их экологической безопасности", - добавил президент РФ.По его словам, бизнес-форум играет весомую роль в продвижении взаимовыгодной кооперации, обеспечивает прямой конструктивный диалог между представителями профильных государственных ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран."Уверен, что в ходе нынешнего форума вы обстоятельно обсудите наиболее актуальные вопросы отраслевой повестки дня, наметите новые, перспективные формы сотрудничества. От души желаю вам успехов и всего самого доброго", - обратился Путин к участникам форума.

https://ria.ru/20231019/neft-1903738138.html

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россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, владимир путин, в мире