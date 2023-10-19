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Путин заявил о высоком уровне отношений России и Китая - РИА Новости, 19.10.2023
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09:15 19.10.2023 (обновлено: 09:29 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/putin-1903750495.html
Путин заявил о высоком уровне отношений России и Китая
Путин заявил о высоком уровне отношений России и Китая - РИА Новости, 19.10.2023
Путин заявил о высоком уровне отношений России и Китая
Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают развиваться, ключевое направление - энергетика, сотрудничество двух стран в этой... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T09:15
2023-10-19T09:29
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китай
владимир путин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают развиваться, ключевое направление - энергетика, сотрудничество двух стран в этой области становится всё более активным и многоплановым, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума."Отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают динамично развиваться. Одной из ключевых составляющих этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое становится всё более активным и многоплановым", - подчеркнул Путин.Он отметил, что последовательно реализуются крупные двусторонние проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома."Соответственно растут объёмы поставок российских энергоресурсов китайским потребителям. Ведётся совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности процессов добычи, переработки и транспортировки сырья, а также обеспечение их экологической безопасности", - добавил президент РФ.По его словам, бизнес-форум играет весомую роль в продвижении взаимовыгодной кооперации, обеспечивает прямой конструктивный диалог между представителями профильных государственных ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран."Уверен, что в ходе нынешнего форума вы обстоятельно обсудите наиболее актуальные вопросы отраслевой повестки дня, наметите новые, перспективные формы сотрудничества. От души желаю вам успехов и всего самого доброго", - обратился Путин к участникам форума.
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россия, китай, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о высоком уровне отношений России и Китая

Путин: отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают развиваться, ключевое направление - энергетика, сотрудничество двух стран в этой области становится всё более активным и многоплановым, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
"Отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают динамично развиваться. Одной из ключевых составляющих этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое становится всё более активным и многоплановым", - подчеркнул Путин.
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Он отметил, что последовательно реализуются крупные двусторонние проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома.
"Соответственно растут объёмы поставок российских энергоресурсов китайским потребителям. Ведётся совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности процессов добычи, переработки и транспортировки сырья, а также обеспечение их экологической безопасности", - добавил президент РФ.
По его словам, бизнес-форум играет весомую роль в продвижении взаимовыгодной кооперации, обеспечивает прямой конструктивный диалог между представителями профильных государственных ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран.
"Уверен, что в ходе нынешнего форума вы обстоятельно обсудите наиболее актуальные вопросы отраслевой повестки дня, наметите новые, перспективные формы сотрудничества. От души желаю вам успехов и всего самого доброго", - обратился Путин к участникам форума.
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