https://ria.ru/20231019/protesty-1903730564.html
Jewish Voice заявила об аресте 500 протестующих на акции в Вашингтоне
Jewish Voice заявила об аресте 500 протестующих на акции в Вашингтоне - РИА Новости, 19.10.2023
Jewish Voice заявила об аресте 500 протестующих на акции в Вашингтоне
Организация Jewish Voice for peace ("Еврейский голос за мир"), заявила, что, по ее оценкам, в антивоенных протестах в Вашингтоне приняли участие 10 тысяч... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T03:04
2023-10-19T03:04
2023-10-19T03:18
вашингтон (штат)
в мире
хамас
израиль
ближний восток
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Организация Jewish Voice for peace ("Еврейский голос за мир"), заявила, что, по ее оценкам, в антивоенных протестах в Вашингтоне приняли участие 10 тысяч человек, 500 из них арестованы."Сегодня 500 евреев были арестованы и 10 тысяч вышли на улицы, чтобы поддержать и потребовать прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев", - говорится в заявлении организации в соцсети X.Ранее протест активистов, среди которых были члены организации Jewish voice for peace, возле комплекса зданий конгресса обернулся проникновением в одно из них десятков манифестантов. Полиция Капитолия задержала прорвавшихся в здание, а манифестантов оттеснила с улиц.Корреспондент РИА Новости передавал, что около сотни задержанных активистов вывели из здания конгресса и начали усаживать в автобусы правоохранителей. Местный канал FOX со ссылкой на полицию сообщал, что всего были задержаны около 300 человек.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.
https://ria.ru/20231019/protesty-1903722113.html
вашингтон (штат)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (штат), в мире, хамас, израиль, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
Вашингтон (штат), В мире, ХАМАС, Израиль, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
Jewish Voice заявила об аресте 500 протестующих на акции в Вашингтоне
Jewish Voice: в акции в Вашингтоне участвовали 10 тысяч человек, 500 арестованы
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Организация Jewish Voice for peace ("Еврейский голос за мир"), заявила, что, по ее оценкам, в антивоенных протестах в Вашингтоне приняли участие 10 тысяч человек, 500 из них арестованы.
«
"Сегодня 500 евреев были арестованы и 10 тысяч вышли на улицы, чтобы поддержать и потребовать прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев", - говорится в заявлении организации в соцсети X.
Ранее протест активистов, среди которых были члены организации Jewish voice for peace, возле комплекса зданий конгресса обернулся проникновением в одно из них десятков манифестантов. Полиция Капитолия задержала прорвавшихся в здание, а манифестантов оттеснила с улиц.
Корреспондент РИА Новости передавал, что около сотни задержанных активистов вывели из здания конгресса и начали усаживать в автобусы правоохранителей. Местный канал FOX со ссылкой на полицию сообщал, что всего были задержаны около 300 человек.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Утром 7 октября Израиль
подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.
В Берлине продолжились антиизраильские протесты со стычками с полицией