https://ria.ru/20231019/protesty-1903730564.html

Jewish Voice заявила об аресте 500 протестующих на акции в Вашингтоне

Jewish Voice заявила об аресте 500 протестующих на акции в Вашингтоне - РИА Новости, 19.10.2023

Jewish Voice заявила об аресте 500 протестующих на акции в Вашингтоне

Организация Jewish Voice for peace ("Еврейский голос за мир"), заявила, что, по ее оценкам, в антивоенных протестах в Вашингтоне приняли участие 10 тысяч... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T03:04

2023-10-19T03:04

2023-10-19T03:18

вашингтон (штат)

в мире

хамас

израиль

ближний восток

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Организация Jewish Voice for peace ("Еврейский голос за мир"), заявила, что, по ее оценкам, в антивоенных протестах в Вашингтоне приняли участие 10 тысяч человек, 500 из них арестованы."Сегодня 500 евреев были арестованы и 10 тысяч вышли на улицы, чтобы поддержать и потребовать прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев", - говорится в заявлении организации в соцсети X.Ранее протест активистов, среди которых были члены организации Jewish voice for peace, возле комплекса зданий конгресса обернулся проникновением в одно из них десятков манифестантов. Полиция Капитолия задержала прорвавшихся в здание, а манифестантов оттеснила с улиц.Корреспондент РИА Новости передавал, что около сотни задержанных активистов вывели из здания конгресса и начали усаживать в автобусы правоохранителей. Местный канал FOX со ссылкой на полицию сообщал, что всего были задержаны около 300 человек.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.

https://ria.ru/20231019/protesty-1903722113.html

вашингтон (штат)

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вашингтон (штат), в мире, хамас, израиль, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша