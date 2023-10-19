https://ria.ru/20231019/protesty-1903722113.html

В Берлине продолжились антиизраильские протесты со стычками с полицией

В Берлине продолжились антиизраильские протесты со стычками с полицией - РИА Новости, 19.10.2023

В Берлине продолжились антиизраильские протесты со стычками с полицией

В столице Германии вторую ночь подряд идут пропалестинские протесты, во время разгона митингов происходят стычки демонстрантов с правоохранительными органами,... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T00:01

2023-10-19T00:01

2023-10-19T00:01

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владимир путин

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. В столице Германии вторую ночь подряд идут пропалестинские протесты, во время разгона митингов происходят стычки демонстрантов с правоохранительными органами, сообщает полиция Берлина. "На Зонненаллее в Нойкельне, как и прежде, большие скопления людей, часть из которых совершают административные и уголовные правонарушения", - говорится в заявлении полиции, опубликованном в соцсети X. Также несколько сотен человек собрались у здания МИД Германии. Правоохранительные органы разгоняют протесты с применением силы. В Нойкёльне для этого применяются перцовые баллончики, для тушения пиротехники и горящих мусорных баков привлекаются полицейские водомёты. Беспорядки захлестнули Берлин прошлой ночью после удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231018/protesty-1903709132.html

https://ria.ru/20231018/demonstratsiya-1903714819.html

израиль

берлин (город)

германия

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в мире, израиль, берлин (город), германия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году