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Задержанных в Милане россиян экстрадируют во Францию - РИА Новости, 19.10.2023
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13:34 19.10.2023 (обновлено: 16:10 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903828111.html
Задержанных в Милане россиян экстрадируют во Францию
Задержанных в Милане россиян экстрадируют во Францию - РИА Новости, 19.10.2023
Задержанных в Милане россиян экстрадируют во Францию
Россиян Илью и Марину Дружининых, обвиняемых во Франции в кибермошенничестве, выдадут Парижу в соответствии с решением Верховного кассационного суда Италии,... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:34
2023-10-19T16:10
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РИМ, 19 окт — РИА Новости. Россиян Илью и Марину Дружининых, обвиняемых во Франции в кибермошенничестве, выдадут Парижу в соответствии с решением Верховного кассационного суда Италии, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Милане. "Итальянский адвокат сообщил нам, что супругам Дружининым, которые были задержаны 25 августа в Мальпенсе, было вручено уведомление о том, что по решению Кассационного суда оба они будут выданы во Францию", — рассказал представитель дипмиссии.Мужчину и его жену задержали в миланском международном аэропорту Мальпенса по ордеру Европола. После этого они находились в предварительном заключении, причем в различных пенитенциарных учреждениях: Марина — в миланской тюрьме Сан-Витторе, Илья — под стражей в городе Бусто-Арсицио. Девятнадцатого сентября Апелляционный суд Милана решил экстрадировать россиян во Францию. Теперь это подтвердила и высшая судебная инстанция Италии. Дружинины, которые родились в Мурманске, но в последние годы проживали в Санкт-Петербурге, категорически отвергли все предъявленные им обвинения и отказались от экстрадиции во Францию.
https://ria.ru/20230915/sud-1896517269.html
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в мире, франция, милан, россия, европол
В мире, Франция, Милан, Россия, Европол
Задержанных в Милане россиян экстрадируют во Францию

Задержанные в Милане супруги Дружинины будут выданы Франции

© Fotolia / KadmyИтальянский полицейский
Итальянский полицейский - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Fotolia / Kadmy
Итальянский полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 19 окт — РИА Новости. Россиян Илью и Марину Дружининых, обвиняемых во Франции в кибермошенничестве, выдадут Парижу в соответствии с решением Верховного кассационного суда Италии, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Милане.
"Итальянский адвокат сообщил нам, что супругам Дружининым, которые были задержаны 25 августа в Мальпенсе, было вручено уведомление о том, что по решению Кассационного суда оба они будут выданы во Францию", — рассказал представитель дипмиссии.
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Мужчину и его жену задержали в миланском международном аэропорту Мальпенса по ордеру Европола. После этого они находились в предварительном заключении, причем в различных пенитенциарных учреждениях: Марина — в миланской тюрьме Сан-Витторе, Илья — под стражей в городе Бусто-Арсицио. Девятнадцатого сентября Апелляционный суд Милана решил экстрадировать россиян во Францию. Теперь это подтвердила и высшая судебная инстанция Италии.
Дружинины, которые родились в Мурманске, но в последние годы проживали в Санкт-Петербурге, категорически отвергли все предъявленные им обвинения и отказались от экстрадиции во Францию.
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