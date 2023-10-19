https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903828111.html

Задержанных в Милане россиян экстрадируют во Францию

Задержанных в Милане россиян экстрадируют во Францию - РИА Новости, 19.10.2023

Задержанных в Милане россиян экстрадируют во Францию

Россиян Илью и Марину Дружининых, обвиняемых во Франции в кибермошенничестве, выдадут Парижу в соответствии с решением Верховного кассационного суда Италии,... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:34

2023-10-19T13:34

2023-10-19T16:10

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РИМ, 19 окт — РИА Новости. Россиян Илью и Марину Дружининых, обвиняемых во Франции в кибермошенничестве, выдадут Парижу в соответствии с решением Верховного кассационного суда Италии, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Милане. "Итальянский адвокат сообщил нам, что супругам Дружининым, которые были задержаны 25 августа в Мальпенсе, было вручено уведомление о том, что по решению Кассационного суда оба они будут выданы во Францию", — рассказал представитель дипмиссии.Мужчину и его жену задержали в миланском международном аэропорту Мальпенса по ордеру Европола. После этого они находились в предварительном заключении, причем в различных пенитенциарных учреждениях: Марина — в миланской тюрьме Сан-Витторе, Илья — под стражей в городе Бусто-Арсицио. Девятнадцатого сентября Апелляционный суд Милана решил экстрадировать россиян во Францию. Теперь это подтвердила и высшая судебная инстанция Италии. Дружинины, которые родились в Мурманске, но в последние годы проживали в Санкт-Петербурге, категорически отвергли все предъявленные им обвинения и отказались от экстрадиции во Францию.

https://ria.ru/20230915/sud-1896517269.html

https://ria.ru/20230914/finlyandiya-1896273788.html

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в мире, франция, милан, россия, европол