https://ria.ru/20231019/proekt-1903885787.html

Более 340 тысяч человек подали заявки для конкурса "Это у нас семейное"

Более 340 тысяч человек подали заявки для конкурса "Это у нас семейное" - РИА Новости, 19.10.2023

Более 340 тысяч человек подали заявки для конкурса "Это у нас семейное"

Более 340 тысяч человек зарегистрировались для участия в проекте "Это у нас семейное" - это примерно 60 тысяч семей во всех регионах России, рассказал директор... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T16:11

2023-10-19T16:11

2023-10-19T16:11

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903335618_13:0:2815:1576_1920x0_80_0_0_82ec6a9cb9baaafbb909334df5ad1e8e.png

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 340 тысяч человек зарегистрировались для участия в проекте "Это у нас семейное" - это примерно 60 тысяч семей во всех регионах России, рассказал директор по коммуникациям платформы "Россия - страна возможностей" Сергей Коляда. "Динамика участников. У нас …уже 340 тысяч человек (подали заявки на) участие в конкурсе ("Это у нас семейное") на текущий момент. Регистрация открыта… В первый день у нас было 16,5 тысяч регистраций", - сказал Коляда в ходе круглого стола "Семейные ценности и ценность семьи" в пресс-центре "Россия сегодня". По его словам, на участие в конкурсе заявились уже более 60 тысяч семей из всех регионов России - "серьезный представительный состав". "Участвуют не только россияне, но и их родственники, которые живут за рубежом. …Здесь у нас … больше 60 стран - это широкая география", - добавил он. Что касается аудитории конкурса, как отметил Коляда, 62% - женщины, 38% - мужчины, 36% - дети, родителей, законных представителей - 37%. "Интересно, что среди детей у нас больше всего школьников -33%, студентов - всего 3%, …дошкольников - 3%, …работающих - 42%, самозанятых - 7% и пенсионеров - 20% среди наших возрастных участников", - сказал он. Ожидается, что в ходе конкурса в полуфинал выйдут 1,5 тысячи семей, а в финале их будет 300. По итогам проекта победители получат призы: 30 жилищных сертификатов на 5 миллионов рублей, 300 больших семейных путешествий.

https://ria.ru/20230718/obrazovanie-1884841297.html

https://ria.ru/20230929/mintrud-1899510801.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия