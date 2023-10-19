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Более 340 тысяч человек подали заявки для конкурса "Это у нас семейное" - РИА Новости, 19.10.2023
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16:11 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/proekt-1903885787.html
Более 340 тысяч человек подали заявки для конкурса "Это у нас семейное"
Более 340 тысяч человек подали заявки для конкурса "Это у нас семейное" - РИА Новости, 19.10.2023
Более 340 тысяч человек подали заявки для конкурса "Это у нас семейное"
Более 340 тысяч человек зарегистрировались для участия в проекте "Это у нас семейное" - это примерно 60 тысяч семей во всех регионах России, рассказал директор... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:11
2023-10-19T16:11
общество
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 340 тысяч человек зарегистрировались для участия в проекте "Это у нас семейное" - это примерно 60 тысяч семей во всех регионах России, рассказал директор по коммуникациям платформы "Россия - страна возможностей" Сергей Коляда. "Динамика участников. У нас …уже 340 тысяч человек (подали заявки на) участие в конкурсе ("Это у нас семейное") на текущий момент. Регистрация открыта… В первый день у нас было 16,5 тысяч регистраций", - сказал Коляда в ходе круглого стола "Семейные ценности и ценность семьи" в пресс-центре "Россия сегодня". По его словам, на участие в конкурсе заявились уже более 60 тысяч семей из всех регионов России - "серьезный представительный состав". "Участвуют не только россияне, но и их родственники, которые живут за рубежом. …Здесь у нас … больше 60 стран - это широкая география", - добавил он. Что касается аудитории конкурса, как отметил Коляда, 62% - женщины, 38% - мужчины, 36% - дети, родителей, законных представителей - 37%. "Интересно, что среди детей у нас больше всего школьников -33%, студентов - всего 3%, …дошкольников - 3%, …работающих - 42%, самозанятых - 7% и пенсионеров - 20% среди наших возрастных участников", - сказал он. Ожидается, что в ходе конкурса в полуфинал выйдут 1,5 тысячи семей, а в финале их будет 300. По итогам проекта победители получат призы: 30 жилищных сертификатов на 5 миллионов рублей, 300 больших семейных путешествий.
https://ria.ru/20230718/obrazovanie-1884841297.html
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общество, россия
Общество, Россия
Более 340 тысяч человек подали заявки для конкурса "Это у нас семейное"

Более 340 000 россиян подали заявки на участие в конкурсе "Это у нас семейное"

© Фото : Это у нас семейное/ВКонтактеКадр из презентационного видео конкурса "Это у нас семейное"
Кадр из презентационного видео конкурса Это у нас семейное - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : Это у нас семейное/ВКонтакте
Кадр из презентационного видео конкурса "Это у нас семейное"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 340 тысяч человек зарегистрировались для участия в проекте "Это у нас семейное" - это примерно 60 тысяч семей во всех регионах России, рассказал директор по коммуникациям платформы "Россия - страна возможностей" Сергей Коляда.
"Динамика участников. У нас …уже 340 тысяч человек (подали заявки на) участие в конкурсе ("Это у нас семейное") на текущий момент. Регистрация открыта… В первый день у нас было 16,5 тысяч регистраций", - сказал Коляда в ходе круглого стола "Семейные ценности и ценность семьи" в пресс-центре "Россия сегодня".
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По его словам, на участие в конкурсе заявились уже более 60 тысяч семей из всех регионов России - "серьезный представительный состав".
"Участвуют не только россияне, но и их родственники, которые живут за рубежом. …Здесь у нас … больше 60 стран - это широкая география", - добавил он.
Что касается аудитории конкурса, как отметил Коляда, 62% - женщины, 38% - мужчины, 36% - дети, родителей, законных представителей - 37%.
"Интересно, что среди детей у нас больше всего школьников -33%, студентов - всего 3%, …дошкольников - 3%, …работающих - 42%, самозанятых - 7% и пенсионеров - 20% среди наших возрастных участников", - сказал он.
Ожидается, что в ходе конкурса в полуфинал выйдут 1,5 тысячи семей, а в финале их будет 300.
По итогам проекта победители получат призы: 30 жилищных сертификатов на 5 миллионов рублей, 300 больших семейных путешествий.
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