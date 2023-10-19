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Турпоток из-за рубежа в Приморье с начала года вырос почти в 27 раз - РИА Новости, 19.10.2023
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Туризм
 
03:24 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/primore-1903731482.html
Турпоток из-за рубежа в Приморье с начала года вырос почти в 27 раз
Турпоток из-за рубежа в Приморье с начала года вырос почти в 27 раз - РИА Новости, 19.10.2023
Турпоток из-за рубежа в Приморье с начала года вырос почти в 27 раз
Свыше 130 тысяч иностранных гостей посетили Приморье с начала года при показателе в 5 тысяч человек за аналогичный период прошлого года, сообщает региональное... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T03:24
2023-10-19T03:24
туризм
китай
приморский край
мьянма
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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. Свыше 130 тысяч иностранных гостей посетили Приморье с начала года при показателе в 5 тысяч человек за аналогичный период прошлого года, сообщает региональное агентство по туризму. "За девять месяцев Приморье приняло более 133 тысяч иностранных гостей. Турпоток иностранных гостей в Приморский край активно растет. Год назад этот показатель был чуть более 5 тысяч человек", - говорится в сообщении. Приморье посетили граждане КНР, Мьянмы, Тайваня, Лаоса, Кабо-Верде, Брунея, Франции, Мексики, Республики Корея, Японии и других стран. Около 56% от общего турпотока составили граждане Китая. Туристы посещают регион по обычным и электронным визам, а также в составе групп по межправсоглашению между Россией и Китаем. "В этом году наблюдаем, как меняется география туристов. К нам активнее поехали гости из тех стран, о визитах которых мы даже не мечтали. И это создает новые возможности для развития отрасли. В современной, в том числе и геополитической ситуации, туризм – это эффективный инструмент народной дипломатии… Мы настроены и ставим себе задачу привлечения иностранных туристов", – приводятся слова главы агентства Арсения Крепского. Ранее власти региона сообщали, что за 9 месяцев года общий турпоток в Приморье составил 3,1 миллиона туристов. Это на 16,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
https://ria.ru/20231017/turizm-1903256930.html
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китай, приморский край, мьянма
Туризм, Китай, Приморский край, Мьянма
Турпоток из-за рубежа в Приморье с начала года вырос почти в 27 раз

Турпоток из-за рубежа в Приморье с начала года вырос почти до 133 тысяч человек

© РИА Новости / Алексей ФилипповВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Владивосток. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. Свыше 130 тысяч иностранных гостей посетили Приморье с начала года при показателе в 5 тысяч человек за аналогичный период прошлого года, сообщает региональное агентство по туризму.
«
"За девять месяцев Приморье приняло более 133 тысяч иностранных гостей. Турпоток иностранных гостей в Приморский край активно растет. Год назад этот показатель был чуть более 5 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Приморье посетили граждане КНР, Мьянмы, Тайваня, Лаоса, Кабо-Верде, Брунея, Франции, Мексики, Республики Корея, Японии и других стран. Около 56% от общего турпотока составили граждане Китая.
Туристы посещают регион по обычным и электронным визам, а также в составе групп по межправсоглашению между Россией и Китаем.
"В этом году наблюдаем, как меняется география туристов. К нам активнее поехали гости из тех стран, о визитах которых мы даже не мечтали. И это создает новые возможности для развития отрасли. В современной, в том числе и геополитической ситуации, туризм – это эффективный инструмент народной дипломатии… Мы настроены и ставим себе задачу привлечения иностранных туристов", – приводятся слова главы агентства Арсения Крепского.
Ранее власти региона сообщали, что за 9 месяцев года общий турпоток в Приморье составил 3,1 миллиона туристов. Это на 16,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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ТуризмКитайПриморский крайМьянма
 
 
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