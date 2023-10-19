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Приамурье получило 24 миллиона рублей на социальный и молодежный бизнес - РИА Новости, 19.10.2023
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04:38 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/priamure-1903735142.html
Приамурье получило 24 миллиона рублей на социальный и молодежный бизнес
Приамурье получило 24 миллиона рублей на социальный и молодежный бизнес - РИА Новости, 19.10.2023
Приамурье получило 24 миллиона рублей на социальный и молодежный бизнес
Свыше 20 миллионов рублей выделено в этом году на гранты для поддержки социального и молодежного предпринимательства в Приамурье в рамках нацпроекта "Малое и... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T04:38
2023-10-19T04:38
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт - РИА Новости. Свыше 20 миллионов рублей выделено в этом году на гранты для поддержки социального и молодежного предпринимательства в Приамурье в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", 22 заявки уже одобрены, сообщил губернатор Василий Орлов. По данным регионального правительства, в Приамурье стартовал второй этап приема заявок на федеральные гранты для социальных предпринимателей и бизнесменов в возрасте до 25 лет. Документы можно подать до 14 ноября включительно. "Развитие социального и молодежного предпринимательства - один из наших приоритетов. Наиболее существенной поддержкой для них являются денежные гранты, которые ежегодно предоставляем в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного по поручению Президента страны. В этом году на эти цели выделено 24 миллиона рублей, 22 заявки на сумму больше 10 миллионов рублей уже одобрены", - приводятся слова Орлова. Финансовую поддержку получат аэрокосмический музей, проекты частного ботанического сада, социального такси, дома танца, детских образовательных центров, кофе-точки, предприятия общепита и другие инициативы. Орлов рассказал, что в регионе сейчас насчитывается 120 социальных предпринимателей и много молодых людей, которые хотят открыть свой бизнес. Власти готовы помогать им. Для получения гранта в размере до 500 тысяч рублей социальные предприниматели должны пройти бесплатное обучение и получить официальный статус социального предприятия. Молодые бизнесмены должны быть в возрасте от 14 до 25 лет. Гранты выдаются на условиях софинансирования не менее 25%. Также указанные группы предпринимателей могут получить заем под низкий процент - от 3 до 4,75% - в Центре кредитной поддержки предпринимательства.
https://ria.ru/20231011/priamure-1901922155.html
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василий орлов (губернатор)
Василий Орлов (губернатор)
Приамурье получило 24 миллиона рублей на социальный и молодежный бизнес

Социальному и молодежному бизнесу Приамурья выделили 24 миллиона рублей

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт - РИА Новости. Свыше 20 миллионов рублей выделено в этом году на гранты для поддержки социального и молодежного предпринимательства в Приамурье в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", 22 заявки уже одобрены, сообщил губернатор Василий Орлов.
По данным регионального правительства, в Приамурье стартовал второй этап приема заявок на федеральные гранты для социальных предпринимателей и бизнесменов в возрасте до 25 лет. Документы можно подать до 14 ноября включительно.
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"Развитие социального и молодежного предпринимательства - один из наших приоритетов. Наиболее существенной поддержкой для них являются денежные гранты, которые ежегодно предоставляем в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного по поручению Президента страны. В этом году на эти цели выделено 24 миллиона рублей, 22 заявки на сумму больше 10 миллионов рублей уже одобрены", - приводятся слова Орлова.
Финансовую поддержку получат аэрокосмический музей, проекты частного ботанического сада, социального такси, дома танца, детских образовательных центров, кофе-точки, предприятия общепита и другие инициативы.
Орлов рассказал, что в регионе сейчас насчитывается 120 социальных предпринимателей и много молодых людей, которые хотят открыть свой бизнес. Власти готовы помогать им.
Для получения гранта в размере до 500 тысяч рублей социальные предприниматели должны пройти бесплатное обучение и получить официальный статус социального предприятия. Молодые бизнесмены должны быть в возрасте от 14 до 25 лет. Гранты выдаются на условиях софинансирования не менее 25%. Также указанные группы предпринимателей могут получить заем под низкий процент - от 3 до 4,75% - в Центре кредитной поддержки предпринимательства.
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