https://ria.ru/20231019/priamure-1903735142.html

Приамурье получило 24 миллиона рублей на социальный и молодежный бизнес

Приамурье получило 24 миллиона рублей на социальный и молодежный бизнес - РИА Новости, 19.10.2023

Приамурье получило 24 миллиона рублей на социальный и молодежный бизнес

Свыше 20 миллионов рублей выделено в этом году на гранты для поддержки социального и молодежного предпринимательства в Приамурье в рамках нацпроекта "Малое и... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T04:38

2023-10-19T04:38

2023-10-19T04:38

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт - РИА Новости. Свыше 20 миллионов рублей выделено в этом году на гранты для поддержки социального и молодежного предпринимательства в Приамурье в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", 22 заявки уже одобрены, сообщил губернатор Василий Орлов. По данным регионального правительства, в Приамурье стартовал второй этап приема заявок на федеральные гранты для социальных предпринимателей и бизнесменов в возрасте до 25 лет. Документы можно подать до 14 ноября включительно. "Развитие социального и молодежного предпринимательства - один из наших приоритетов. Наиболее существенной поддержкой для них являются денежные гранты, которые ежегодно предоставляем в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного по поручению Президента страны. В этом году на эти цели выделено 24 миллиона рублей, 22 заявки на сумму больше 10 миллионов рублей уже одобрены", - приводятся слова Орлова. Финансовую поддержку получат аэрокосмический музей, проекты частного ботанического сада, социального такси, дома танца, детских образовательных центров, кофе-точки, предприятия общепита и другие инициативы. Орлов рассказал, что в регионе сейчас насчитывается 120 социальных предпринимателей и много молодых людей, которые хотят открыть свой бизнес. Власти готовы помогать им. Для получения гранта в размере до 500 тысяч рублей социальные предприниматели должны пройти бесплатное обучение и получить официальный статус социального предприятия. Молодые бизнесмены должны быть в возрасте от 14 до 25 лет. Гранты выдаются на условиях софинансирования не менее 25%. Также указанные группы предпринимателей могут получить заем под низкий процент - от 3 до 4,75% - в Центре кредитной поддержки предпринимательства.

https://ria.ru/20231011/priamure-1901922155.html

https://ria.ru/20231005/priamure-1900589285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

василий орлов (губернатор)