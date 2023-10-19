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Саудовский кронпринц назвал атаки в Газе отвратительным преступлением - РИА Новости, 19.10.2023
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23:20 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/prestuplenie-1903962768.html
Саудовский кронпринц назвал атаки в Газе отвратительным преступлением
Саудовский кронпринц назвал атаки в Газе отвратительным преступлением - РИА Новости, 19.10.2023
Саудовский кронпринц назвал атаки в Газе отвратительным преступлением
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман назвал нападения на гражданское население сектора Газа "отвратительным преступлением", сообщило саудовское РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T23:20
2023-10-19T23:20
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ДОХА, 19 окт - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман назвал нападения на гражданское население сектора Газа "отвратительным преступлением", сообщило саудовское агентство SPA по итогам его переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Сунак приехал в королевство в рамках поездки по ряду стран региона в связи с обострением палестино-израильского конфликта. "Королевство считает нападения на мирных жителей в секторе Газа отвратительным преступлением и жестокой агрессией, подчеркивая необходимость действовать, чтобы обеспечить им защиту", - говорится в сообщении. Как отметило агентство, во время встречи "наследный принц заявил о необходимости приложить все возможные усилия для замедления темпов эскалации и обеспечения того, чтобы насилие не расширялось во избежание его опасных последствий для безопасности и мира в регионе и во всем мире". Кроме того, кронпринц подчеркнул "важность создания условий для возвращения стабильности и восстановления мирного процесса таким образом, чтобы гарантировать получение палестинским народом его законных прав". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200–250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231017/udar-1903471622.html
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в мире, цены на нефть, россия, израиль, саудовская аравия, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), владимир путин, риши сунак, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Россия, Израиль, Саудовская Аравия, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Владимир Путин, Риши Сунак, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Саудовский кронпринц назвал атаки в Газе отвратительным преступлением

Саудовский кронпринц назвал нападения в Газе отвратительным преступлением

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМухаммед Бен Сальман
Мухаммед Бен Сальман - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мухаммед Бен Сальман. Архивное фото
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ДОХА, 19 окт - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман назвал нападения на гражданское население сектора Газа "отвратительным преступлением", сообщило саудовское агентство SPA по итогам его переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Сунак приехал в королевство в рамках поездки по ряду стран региона в связи с обострением палестино-израильского конфликта.
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"Королевство считает нападения на мирных жителей в секторе Газа отвратительным преступлением и жестокой агрессией, подчеркивая необходимость действовать, чтобы обеспечить им защиту", - говорится в сообщении.
Как отметило агентство, во время встречи "наследный принц заявил о необходимости приложить все возможные усилия для замедления темпов эскалации и обеспечения того, чтобы насилие не расширялось во избежание его опасных последствий для безопасности и мира в регионе и во всем мире".
Кроме того, кронпринц подчеркнул "важность создания условий для возвращения стабильности и восстановления мирного процесса таким образом, чтобы гарантировать получение палестинским народом его законных прав".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200–250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреЦены на нефтьРоссияИзраильСаудовская АравияМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Владимир ПутинРиши СунакООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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