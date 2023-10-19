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Российские военные отразили 11 атак ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили 11 атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.10.2023

Российские военные отразили 11 атак ВСУ на Купянском направлении

Украинские солдаты 11 раз пытались перейти в наступление на Купянском направлении, российские войска не позволили им этого сделать, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:44

2023-10-19T14:44

2023-10-19T15:57

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украинские солдаты 11 раз пытались перейти в наступление на Купянском направлении, российские войска не позволили им этого сделать, сообщили в Минобороны."Подразделения Западной группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.В свою очередь, авиация также нанесла поражение живой силе и технике ВСУ возле Невского в ЛНР.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила шесть атак украинских солдат в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Авиация нанесла поражение живой силе и технике подразделений 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, а также 40-го полка Нацгвардии возле Торского, Ямполовки и Григоровки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила атаку украинских подразделений в районе Клещеевки в ДНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Андреевки, Курдюмовки, Яковлевки и Васюковки.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" успешно нанесла удары по живой силе и технике 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Угледара, Новомихайловки и Старомайорского в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения отразили две атаки украинских штурмовых отрядов возле Вербового в Запорожской области. Также удалось нанести поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику ВСУ в 154 районах. Помимо этого, возле Авдеевки в ДНР удалось уничтожить пункт управления украинской 110-й механизированной бригады, а в районе Троицкого — сбить истребитель МиГ-29.В свою очередь, средства ПВО уничтожили штурмовик Су-25 возле Днепропетровска и вертолет Ми-8 в районе Загрызово в Харьковской области. Кроме того, за сутки перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200 и десять снарядов РСЗО HIMARS. Также удалось уничтожить 61 украинский беспилотник.

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