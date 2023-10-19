Российские военные отразили 11 атак ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: на Купянском направлении ВСУ потеряли до 70 бойцов, танк и две САУ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Западной группы войск ведет огонь на Купянском направлении
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Западной группы войск ведет огонь на Купянском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украинские солдаты 11 раз пытались перейти в наступление на Купянском направлении, российские войска не позволили им этого сделать, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения Западной группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.
В свою очередь, авиация также нанесла поражение живой силе и технике ВСУ возле Невского в ЛНР.
Потери противника составили:
- до 70 военнослужащих;
- один танк;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- самоходную артиллерийскую установку "Акация";
- самоходную гаубицу "Гвоздика".
Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" отразила шесть атак украинских солдат в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Авиация нанесла поражение живой силе и технике подразделений 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, а также 40-го полка Нацгвардии возле Торского, Ямполовки и Григоровки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- более 235 военнослужащих убитыми и ранеными;
- три боевые бронированные машины;
- три пикапа.
Донецкое направление
Группировка войск "Юг" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила атаку украинских подразделений в районе Клещеевки в ДНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Андреевки, Курдюмовки, Яковлевки и Васюковки.
Потери противника составили:
- до 260 военнослужащих убитыми и ранеными;
- один танк;
- две боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
- два орудия "Мста-Б";
- орудие Д-20;
- две гаубицы Д-30;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- гаубица М119 производства США.
Южнодонецкое направление
Группировка войск "Восток" успешно нанесла удары по живой силе и технике 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Угледара, Новомихайловки и Старомайорского в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 190 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля.
Запорожское направление
Российские подразделения отразили две атаки украинских штурмовых отрядов возле Вербового в Запорожской области. Также удалось нанести поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино.
Потери противника составили:
- до 40 военнослужащих;
- два танка;
- пять боевых бронированных машин;
- два автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:
- самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства Германии;
- гаубица М119 производства США;
- орудие "Мста-Б".
Херсонское направление
Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- до 40 военнослужащих;
- четыре автомобиля;
- орудие Д-20.
В свою очередь, средства ПВО уничтожили штурмовик Су-25 возле Днепропетровска и вертолет Ми-8 в районе Загрызово в Харьковской области. Кроме того, за сутки перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200 и десять снарядов РСЗО HIMARS. Также удалось уничтожить 61 украинский беспилотник.