Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отразили 11 атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 19.10.2023 (обновлено: 15:57 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/poteri-1903853860.html
Российские военные отразили 11 атак ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили 11 атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.10.2023
Российские военные отразили 11 атак ВСУ на Купянском направлении
Украинские солдаты 11 раз пытались перейти в наступление на Купянском направлении, российские войска не позволили им этого сделать, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:44
2023-10-19T15:57
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
в мире
луганская народная республика
россия
украина
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891259116_0:294:2687:1806_1920x0_80_0_0_dd394c7552b098b146199fd1fbddc04a.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украинские солдаты 11 раз пытались перейти в наступление на Купянском направлении, российские войска не позволили им этого сделать, сообщили в Минобороны.&quot;Подразделения Западной группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики&quot;, — говорится в сводке.В свою очередь, авиация также нанесла поражение живой силе и технике ВСУ возле Невского в ЛНР.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила шесть атак украинских солдат в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Авиация нанесла поражение живой силе и технике подразделений 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, а также 40-го полка Нацгвардии возле Торского, Ямполовки и Григоровки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила атаку украинских подразделений в районе Клещеевки в ДНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Андреевки, Курдюмовки, Яковлевки и Васюковки.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" успешно нанесла удары по живой силе и технике 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Угледара, Новомихайловки и Старомайорского в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения отразили две атаки украинских штурмовых отрядов возле Вербового в Запорожской области. Также удалось нанести поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику ВСУ в 154 районах. Помимо этого, возле Авдеевки в ДНР удалось уничтожить пункт управления украинской 110-й механизированной бригады, а в районе Троицкого — сбить истребитель МиГ-29.В свою очередь, средства ПВО уничтожили штурмовик Су-25 возле Днепропетровска и вертолет Ми-8 в районе Загрызово в Харьковской области. Кроме того, за сутки перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200 и десять снарядов РСЗО HIMARS. Также удалось уничтожить 61 украинский беспилотник.
https://ria.ru/20231019/nedostatok-1903746888.html
https://ria.ru/20231019/vnimanie-1903812783.html
https://ria.ru/20231019/tos-1903736022.html
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
https://ria.ru/20231017/blokada-1903206902.html
https://ria.ru/20231019/spetsoperatsiya-1903854717.html
киев
луганская народная республика
россия
украина
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891259116_0:143:2419:1957_1920x0_80_0_0_3a4ef0664d5a93a47e09cb4673e3a8e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, вооруженные силы украины, в мире, луганская народная республика, россия, украина, донецкая народная республика, харьковская область, миг-29, су-25, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, МиГ-29, Су-25, Ми-8 АМТШ
Российские военные отразили 11 атак ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: на Купянском направлении ВСУ потеряли до 70 бойцов, танк и две САУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Западной группы войск ведет огонь на Купянском направлении
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Западной группы войск ведет огонь на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Западной группы войск ведет огонь на Купянском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украинские солдаты 11 раз пытались перейти в наступление на Купянском направлении, российские войска не позволили им этого сделать, сообщили в Минобороны.
«

"Подразделения Западной группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.

В свою очередь, авиация также нанесла поражение живой силе и технике ВСУ возле Невского в ЛНР.
Потери противника составили:
  • до 70 военнослужащих;
  • один танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • самоходную артиллерийскую установку "Акация";
  • самоходную гаубицу "Гвоздика".
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
"Не смогут". Назван главный недостаток ATACMS для ВСУ
Вчера, 08:46

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" отразила шесть атак украинских солдат в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Авиация нанесла поражение живой силе и технике подразделений 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, а также 40-го полка Нацгвардии возле Торского, Ямполовки и Григоровки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • более 235 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • три боевые бронированные машины;
  • три пикапа.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
"Неизбежная реальность": в США раскрыли главный страх Зеленского
Вчера, 13:01

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила атаку украинских подразделений в районе Клещеевки в ДНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Андреевки, Курдюмовки, Яковлевки и Васюковки.
Потери противника составили:
  • до 260 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • один танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
  • два орудия "Мста-Б";
  • орудие Д-20;
  • две гаубицы Д-30;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • гаубица М119 производства США.
Механик-водитель проверяет боевую машину тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Российские ТОС нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ
Вчера, 05:04

Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" успешно нанесла удары по живой силе и технике 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Угледара, Новомихайловки и Старомайорского в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 190 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля.
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ
18 октября, 08:00

Запорожское направление

Российские подразделения отразили две атаки украинских штурмовых отрядов возле Вербового в Запорожской области. Также удалось нанести поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино.
Потери противника составили:
  • до 40 военнослужащих;
  • два танка;
  • пять боевых бронированных машин;
  • два автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:
  • самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства Германии;
  • гаубица М119 производства США;
  • орудие "Мста-Б".
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
ЕС начинает топливную блокаду Украины
17 октября, 08:00

Херсонское направление

Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • до 40 военнослужащих;
  • четыре автомобиля;
  • орудие Д-20.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику ВСУ в 154 районах. Помимо этого, возле Авдеевки в ДНР удалось уничтожить пункт управления украинской 110-й механизированной бригады, а в районе Троицкого — сбить истребитель МиГ-29.
В свою очередь, средства ПВО уничтожили штурмовик Су-25 возле Днепропетровска и вертолет Ми-8 в районе Загрызово в Харьковской области. Кроме того, за сутки перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200 и десять снарядов РСЗО HIMARS. Также удалось уничтожить 61 украинский беспилотник.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Вчера, 14:45
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы УкраиныВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьМиГ-29Су-25Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала