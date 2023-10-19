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США уверены, что смогут оказывать военную помощь и Израилю, и Украине - РИА Новости, 19.10.2023
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23:11 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/pomosch-1903961943.html
США уверены, что смогут оказывать военную помощь и Израилю, и Украине
США уверены, что смогут оказывать военную помощь и Израилю, и Украине - РИА Новости, 19.10.2023
США уверены, что смогут оказывать военную помощь и Израилю, и Украине
США по-прежнему уверены, что в состоянии продолжать удовлетворять потребности Израиля и Украины в оружии, заявил официальный представитель Пентагона Патрик... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T23:11
2023-10-19T23:11
в мире
украина
сша
израиль
джо байден
патрик райдер
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. США по-прежнему уверены, что в состоянии продолжать удовлетворять потребности Израиля и Украины в оружии, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Мы уверены, что можем продолжать поддерживать и Украину, и Израиль в их оборонных потребностях", - сообщил он на вопрос журналистов, планируют ли США отправить Израилю то оружие, которое ранее предназначалось Украине. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". В среду, находясь с визитом в Израиле, президент США Джо Байден пообещал на текущей неделе обратиться к американскому конгрессу за беспрецедентным пакетом помощи Израилю, указав, в частности, что США продолжат обеспечивать полные поставки боеприпасов для работы системы ПРО "Железный купол".
https://ria.ru/20231019/vygoda-1903957807.html
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в мире, украина, сша, израиль, джо байден, патрик райдер, сергей лавров, нато, пентагон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, США, Израиль, Джо Байден, Патрик Райдер, Сергей Лавров, НАТО, Пентагон, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США уверены, что смогут оказывать военную помощь и Израилю, и Украине

Пентагон: США уверены, что смогут оказывать военную помощь и Израилю, и Украине

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. США по-прежнему уверены, что в состоянии продолжать удовлетворять потребности Израиля и Украины в оружии, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Мы уверены, что можем продолжать поддерживать и Украину, и Израиль в их оборонных потребностях", - сообщил он на вопрос журналистов, планируют ли США отправить Израилю то оружие, которое ранее предназначалось Украине.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
СМИ: Байден хочет убедить американцев в выгоде помощи Украине и Израилю
Вчера, 22:33
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
В среду, находясь с визитом в Израиле, президент США Джо Байден пообещал на текущей неделе обратиться к американскому конгрессу за беспрецедентным пакетом помощи Израилю, указав, в частности, что США продолжат обеспечивать полные поставки боеприпасов для работы системы ПРО "Железный купол".
Погрузка военной помощи - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
США передают Израилю артснаряды и ракеты для "Железного купола"
Вчера, 22:45
 
В миреУкраинаСШАИзраильДжо БайденПатрик РайдерСергей ЛавровНАТОПентагонОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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