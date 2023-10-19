https://ria.ru/20231019/pomosch-1903905747.html

Глава ВОЗ назвал ожидаемую дату доставки гуманитарной помощи в сектор Газа

Глава ВОЗ назвал ожидаемую дату доставки гуманитарной помощи в сектор Газа - РИА Новости, 19.10.2023

Глава ВОЗ назвал ожидаемую дату доставки гуманитарной помощи в сектор Газа

Первые поставки гуманитарной помощи в Газу, вероятно, могут начаться в пятницу, 20 октября, через египетский КПП в Рафахе, заявил на брифинге в Женеве глава... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T17:21

2023-10-19T17:21

2023-10-19T17:41

в мире

воз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 19 окт – РИА Новости. Первые поставки гуманитарной помощи в Газу, вероятно, могут начаться в пятницу, 20 октября, через египетский КПП в Рафахе, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус."Наши грузовики загружены и готовы к отправке. Мы работаем с египетским и палестинским обществами Красного Полумесяца, чтобы доставить нашу помощь в Газу, как только откроется контрольно-пропускной пункт Рафах (в Египте – ред.), надеюсь, завтра", - сказал глава ВОЗ.Тедрос добавил, что ВОЗ приветствует заявление Израиля в среду, что он не будет блокировать ввоз воды, продовольствия и медикаментов в Газу из Египта. "Топливо также необходимо для больничных генераторов, машин скорой помощи и опреснительных установок – мы настоятельно призываем Израиль добавить топливо в жизненно важные запасы, разрешенные для ввоза в Газу", - добавил глава ВОЗ.Ранее канцелярия израильского премьера заявила, что власти Израиля не будут препятствовать поставкам гуманитарной помощи нуждающемуся гражданскому населению в секторе Газа, но любые попытки отправить помощь ХАМАС будут пресечены. Отмечалось, что страна не допустит гуманитарной помощи со своей территории в сектор Газа, пока заложники ХАМАС не будут возвращены в Израиль.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231019/pomosch-1903868483.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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в мире, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, рафах (провинция), россия, израиль, хамас, оон