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США и Египет договорились о доставке гумпомощи в Газу через КПП "Рафах" - РИА Новости, 19.10.2023
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00:35 19.10.2023 (обновлено: 00:55 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/pomosch-1903724158.html
США и Египет договорились о доставке гумпомощи в Газу через КПП "Рафах"
США и Египет договорились о доставке гумпомощи в Газу через КПП "Рафах" - РИА Новости, 19.10.2023
США и Египет договорились о доставке гумпомощи в Газу через КПП "Рафах"
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Джо Байден договорились о доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП "Рафах" на... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T00:35
2023-10-19T00:55
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
абдель фаттах ас-сиси
раф
оон
хамас
джо байден
самех шукри
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КАИР, 19 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Джо Байден договорились о доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП "Рафах" на постоянной основе, сообщила канцелярия египетского лидера.&quot;Президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси позвонил американский президент Джо Байден, разговор был сосредоточен на гуманитарной ситуации в секторе Газа. Была достигнута договоренность о поставке гуманитарной помощи в сектор через погранпереход &quot;Рафах&quot; на постоянной основе&quot;, - говорится в заявлении официального представителя египетского президента Ахмеда Фахми в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).В заявлении отмечается, что заинтересованные стороны обоих государств будут координировать доставку помощи с гуманитарными организациями под контролем ООН.Глава МИД Египта Самех Шукри ранее заявлял, что правительство Израиля пока не предоставило возможности для открытия КПП "Рафах" со стороны сектора Газа, чтобы допустить доставку гуманитарной помощи или выход граждан третьих стран. По его словам, со стороны Египта "Рафах" не закрывался. Также Шукри сообщил, что КПП за последние несколько дней обстреливали не менее четырех раз, в том числе один раз во время ремонта. Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов во вторник заявлял, что "Рафах" не работает, Москва прорабатывает вопрос о его открытии с Египтом и Израилем.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20231016/gaza-1902991890.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, абдель фаттах ас-сиси, раф, оон, хамас, джо байден, самех шукри, россия, египет, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Абдель Фаттах ас-Сиси, РАФ, ООН, ХАМАС, Джо Байден, Самех Шукри, Россия, Египет, Израиль
США и Египет договорились о доставке гумпомощи в Газу через КПП "Рафах"

Байден и глава Египта договорились о доставке гумпомощи в Газу через КПП "Рафах"

© AP Photo / Adel HanaКПП "Рафах"
КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
КПП "Рафах". Архивное фото
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КАИР, 19 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Джо Байден договорились о доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП "Рафах" на постоянной основе, сообщила канцелярия египетского лидера.
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"Президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси позвонил американский президент Джо Байден, разговор был сосредоточен на гуманитарной ситуации в секторе Газа. Была достигнута договоренность о поставке гуманитарной помощи в сектор через погранпереход "Рафах" на постоянной основе", - говорится в заявлении официального представителя египетского президента Ахмеда Фахми в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).

В заявлении отмечается, что заинтересованные стороны обоих государств будут координировать доставку помощи с гуманитарными организациями под контролем ООН.
Глава МИД Египта Самех Шукри ранее заявлял, что правительство Израиля пока не предоставило возможности для открытия КПП "Рафах" со стороны сектора Газа, чтобы допустить доставку гуманитарной помощи или выход граждан третьих стран. По его словам, со стороны Египта "Рафах" не закрывался. Также Шукри сообщил, что КПП за последние несколько дней обстреливали не менее четырех раз, в том числе один раз во время ремонта. Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов во вторник заявлял, что "Рафах" не работает, Москва прорабатывает вопрос о его открытии с Египтом и Израилем.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
США и Израиль договорились разработать план доступа гумпомощи в Газу
17 октября, 03:23
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАбдель Фаттах ас-СисиРАФООНХАМАСДжо БайденСамех ШукриРоссияЕгипетИзраиль
 
 
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