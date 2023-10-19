https://ria.ru/20231019/polsha-1903845098.html
Дуда назвал "свиньями" тех, кто принимал участие в выборах во времена ПНР
Дуда назвал "свиньями" тех, кто принимал участие в выборах во времена ПНР - РИА Новости, 19.10.2023
Дуда назвал "свиньями" тех, кто принимал участие в выборах во времена ПНР
Президент Польши Анджей Дуда назвал "свиньями" тех, кто принимал участие в голосовании на выборах во времена Польской Народной Республики (ПНР). РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:21
2023-10-19T14:21
2023-10-19T19:13
в мире
польша
анджей дуда
солидарность
право и справедливость
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ВАРШАВА, 19 окт — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда назвал "свиньями" тех, кто принимал участие в голосовании на выборах во времена Польской Народной Республики (ПНР)."Польша в очередной раз показала, как демократия у нас уже укоренилась, как мы сильно повзрослели с 1989 года, как сильно получилось благодаря поступательной правильной деятельности изменить также общественный подход. Ибо все мы прекрасно помним, что до 1989-го только свиньи ходили на выборы", — сказал он на съезде профсоюза "Солидарность".Так Дуда прокомментировал рекордную явку избирателей на воскресных парламентских выборах, которая составила 74,38 процента. По его словам, во времена ПНР (до 1989 года) явка избирателей на всевозможных выборах завышалась путем фальсификаций. "Люди, которые знали, как выглядит ситуация в стране, отдавали себе отчет в том, каким фарсом являются те реализованные коммунистами выборы — в сейм и все остальные — и просто на них не ходили. Объявлялись только какие-то заоблачные результаты явки, в то время как в реальности избирательные участки пустовали", — сказал президент Польши. Он утверждает, что сейчас ситуация полностью поменялась. По его словам, на воскресных выборах избиратели выстраивались в очереди на голосование и время работы участков в ряде случаев приходилось продлевать.По итогам воскресных парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Такой расклад сил указывает, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства. При этом если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать кабмин.
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900279836.html
https://ria.ru/20231019/polsha-1903800748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, анджей дуда, солидарность, право и справедливость
В мире, Польша, Анджей Дуда, Солидарность, Право и справедливость
Дуда назвал "свиньями" тех, кто принимал участие в выборах во времена ПНР
Дуда назвал свиньями тех, кто участвовал в выборах до 1989 года
ВАРШАВА, 19 окт — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда назвал "свиньями" тех, кто принимал участие в голосовании на выборах во времена Польской Народной Республики (ПНР).
«
"Польша в очередной раз показала, как демократия у нас уже укоренилась, как мы сильно повзрослели с 1989 года, как сильно получилось благодаря поступательной правильной деятельности изменить также общественный подход. Ибо все мы прекрасно помним, что до 1989-го только свиньи ходили на выборы", — сказал он на съезде профсоюза "Солидарность".
Так Дуда прокомментировал рекордную явку избирателей на воскресных парламентских выборах, которая составила 74,38 процента.
По его словам, во времена ПНР (до 1989 года) явка избирателей на всевозможных выборах завышалась путем фальсификаций.
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"Люди, которые знали, как выглядит ситуация в стране, отдавали себе отчет в том, каким фарсом являются те реализованные коммунистами выборы — в сейм и все остальные — и просто на них не ходили. Объявлялись только какие-то заоблачные результаты явки, в то время как в реальности избирательные участки пустовали", — сказал президент Польши.
Он утверждает, что сейчас ситуация полностью поменялась. По его словам, на воскресных выборах избиратели выстраивались в очереди на голосование и время работы участков в ряде случаев приходилось продлевать.
По итогам воскресных парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость
" получила 194 места в сейме, оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Такой расклад сил указывает, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства. При этом если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать кабмин.
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