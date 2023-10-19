Американский стратегический бомбардировщик совершил полет над Таллином
ERR: стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer пролетел над Таллином
© Public domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron AllmonСтратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 19 окт - РИА Новости. Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer в четверг совершил полет над центром Таллина, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.
Ранее посольство США в Таллине сообщало, что целью полета является "демонстрация солидарности с эстонскими союзниками".
"Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer в четверг совершил полет на малой высоте над центром Таллина. Первоначально планировался полет двух бомбардировщиков, но в итоге пролетел только один и чуть позже запланированного времени. Причиной изменений посольство США назвало погодные условия", - говорится в сообщении.
Бомбардировщики B-1 являются частью 7-й боевой группы авиабазы Дайс в штате Техас, в настоящее время дислоцированной на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд в Великобритании.
По данным посольства США, с 2016 года Соединенные Штаты предоставили Эстонии помощь в области безопасности на сумму более 500 миллионов долларов и регулярно проводят в Эстонии двусторонние и союзнические военные учения вместе с американским персоналом. Будучи союзниками по НАТО, обе страны регулярно тренируются вместе для улучшения координации и оперативной совместимости между вооруженными силами обеих стран.