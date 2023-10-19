https://ria.ru/20231019/polet-1903927956.html

Американский стратегический бомбардировщик совершил полет над Таллином

Американский стратегический бомбардировщик совершил полет над Таллином - РИА Новости, 19.10.2023

Американский стратегический бомбардировщик совершил полет над Таллином

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer в четверг совершил полет над центром Таллина, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T18:41

2023-10-19T18:41

2023-10-19T18:41

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 окт - РИА Новости. Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer в четверг совершил полет над центром Таллина, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR. Ранее посольство США в Таллине сообщало, что целью полета является "демонстрация солидарности с эстонскими союзниками". "Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer в четверг совершил полет на малой высоте над центром Таллина. Первоначально планировался полет двух бомбардировщиков, но в итоге пролетел только один и чуть позже запланированного времени. Причиной изменений посольство США назвало погодные условия", - говорится в сообщении. Бомбардировщики B-1 являются частью 7-й боевой группы авиабазы Дайс в штате Техас, в настоящее время дислоцированной на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд в Великобритании. По данным посольства США, с 2016 года Соединенные Штаты предоставили Эстонии помощь в области безопасности на сумму более 500 миллионов долларов и регулярно проводят в Эстонии двусторонние и союзнические военные учения вместе с американским персоналом. Будучи союзниками по НАТО, обе страны регулярно тренируются вместе для улучшения координации и оперативной совместимости между вооруженными силами обеих стран.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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в мире, сша, таллин, эстония, нато