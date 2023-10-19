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Украинский пограничник, работавший на Россию, успешно вернулся в Москву - РИА Новости, 20.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:21 19.10.2023 (обновлено: 06:11 20.10.2023)
https://ria.ru/20231019/pogranichnik-1903949382.html
Украинский пограничник, работавший на Россию, успешно вернулся в Москву
Украинский пограничник, работавший на Россию, успешно вернулся в Москву - РИА Новости, 20.10.2023
Украинский пограничник, работавший на Россию, успешно вернулся в Москву
Экс-начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой, работавший на российские спецслужбы, сообщил РИА Новости,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-19T21:21
2023-10-20T06:11
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 19 окт — РИА Новости. Экс-начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой, работавший на российские спецслужбы, сообщил РИА Новости, что прилетел в Москву.&quot;Я служил в Закарпатской области, незаконно перешел границу стран Евросоюза и из стран Евросоюза попал в Москву&quot;, — рассказал он.По данным источника, мужчина занимался сбором данных для российских спецслужб на территории Украины. Сыровой уточнил, что покинул страну через Венгрию, дошел до границы пешком, где местные полицейские дали ему 30-дневную визу. Затем он выехал в Будапешт, оттуда на самолете прилетел в Стамбул, а после этого прибыл в Москву. По словам собеседника агентства, он понимал, что рискует — в частности, его могли задержать украинские пограничники.&quot;Но у меня была цель: в любом случае любым путем дойти и пересечь границу. Честно сказать, я не боялся вообще… У тебя есть цель, и ты должен дойти, и с этим я справился&quot;, — подчеркнул Сыровой.Он также пояснил, что сейчас его разыскивает СБ Украины и начато служебное расследование.
https://ria.ru/20231019/vsu-1903938447.html
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в мире, украина, россия, венгрия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Венгрия
Украинский пограничник, работавший на Россию, успешно вернулся в Москву

Работавший на Москву сотрудник ГПС Украины добрался до России через ЕС

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЛУГАНСК, 19 окт — РИА Новости. Экс-начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой, работавший на российские спецслужбы, сообщил РИА Новости, что прилетел в Москву.
«

"Я служил в Закарпатской области, незаконно перешел границу стран Евросоюза и из стран Евросоюза попал в Москву", — рассказал он.

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По данным источника, мужчина занимался сбором данных для российских спецслужб на территории Украины.
Сыровой уточнил, что покинул страну через Венгрию, дошел до границы пешком, где местные полицейские дали ему 30-дневную визу. Затем он выехал в Будапешт, оттуда на самолете прилетел в Стамбул, а после этого прибыл в Москву.
По словам собеседника агентства, он понимал, что рискует — в частности, его могли задержать украинские пограничники.
«

"Но у меня была цель: в любом случае любым путем дойти и пересечь границу. Честно сказать, я не боялся вообще… У тебя есть цель, и ты должен дойти, и с этим я справился", — подчеркнул Сыровой.

Он также пояснил, что сейчас его разыскивает СБ Украины и начато служебное расследование.
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