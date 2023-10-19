https://ria.ru/20231019/pogranichnik-1903949382.html

Украинский пограничник, работавший на Россию, успешно вернулся в Москву

Украинский пограничник, работавший на Россию, успешно вернулся в Москву - РИА Новости, 20.10.2023

Украинский пограничник, работавший на Россию, успешно вернулся в Москву

Экс-начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой, работавший на российские спецслужбы, сообщил РИА Новости,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-19T21:21

2023-10-19T21:21

2023-10-20T06:11

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ЛУГАНСК, 19 окт — РИА Новости. Экс-начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой, работавший на российские спецслужбы, сообщил РИА Новости, что прилетел в Москву."Я служил в Закарпатской области, незаконно перешел границу стран Евросоюза и из стран Евросоюза попал в Москву", — рассказал он.По данным источника, мужчина занимался сбором данных для российских спецслужб на территории Украины. Сыровой уточнил, что покинул страну через Венгрию, дошел до границы пешком, где местные полицейские дали ему 30-дневную визу. Затем он выехал в Будапешт, оттуда на самолете прилетел в Стамбул, а после этого прибыл в Москву. По словам собеседника агентства, он понимал, что рискует — в частности, его могли задержать украинские пограничники."Но у меня была цель: в любом случае любым путем дойти и пересечь границу. Честно сказать, я не боялся вообще… У тебя есть цель, и ты должен дойти, и с этим я справился", — подчеркнул Сыровой.Он также пояснил, что сейчас его разыскивает СБ Украины и начато служебное расследование.

https://ria.ru/20231019/vsu-1903938447.html

https://ria.ru/20231019/kotly-1903761812.html

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в мире, украина, россия, венгрия