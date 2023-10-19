https://ria.ru/20231019/podryv-1903897787.html
В Запорожской области предотвратили подрыв военной колонны
В Запорожской области предотвратили подрыв военной колонны - РИА Новости, 19.10.2023
В Запорожской области предотвратили подрыв военной колонны
УФСБ России по Запорожской области задержало в регионе гражданина Украины, готовившего подрыв российской военной колонны, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:54
2023-10-19T16:54
2023-10-19T17:55
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. УФСБ России по Запорожской области задержало в регионе гражданина Украины, готовившего подрыв российской военной колонны, сообщили в ведомстве. "Он был задержан оперативными сотрудниками, не успев привести в действие самодельное взрывное устройство", — уточнили в УФСБ.Как рассказали в ведомстве, житель Запорожской области планировал заложить собранное им из минометных снарядов и компонентов, полученных от украинской разведки, взрывное устройство на маршруте движения колонны российской военной техники. "Координировали деятельность диверсанта и снабдили его компонентами взрывного устройства сотрудники Главного разведывательного управления МО Украины", — отметили в УФСБ. При обысках по месту проживания подозреваемого сотрудники обнаружили и изъяли: Возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию. Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты голосования и продолжает обстреливать территорию региона, совершать диверсии и наносить удары дронами. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, ВСУ продолжают занимать бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20231009/saratov-1901565470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области предотвратили подрыв военной колонны
ФСБ задержала в Запорожской области мужчину, готовившего подрыв военной колонны
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. УФСБ России по Запорожской области задержало в регионе гражданина Украины, готовившего подрыв российской военной колонны, сообщили в ведомстве.
«
"Он был задержан оперативными сотрудниками, не успев привести в действие самодельное взрывное устройство", — уточнили в УФСБ.
Как рассказали в ведомстве, житель Запорожской области планировал заложить собранное им из минометных снарядов и компонентов, полученных от украинской разведки, взрывное устройство на маршруте движения колонны российской военной техники.
"Координировали деятельность диверсанта и снабдили его компонентами взрывного устройства сотрудники Главного разведывательного управления МО Украины", — отметили в УФСБ.
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При обысках по месту проживания подозреваемого сотрудники обнаружили и изъяли:
- 18 минометных снарядов калибра 82 миллиметра;
- один минометный снаряд калибра 120 миллиметров;
- взрывчатое вещество массой 300 граммов;
- детонаторы.
Возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.
Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев
не признает результаты голосования и продолжает обстреливать территорию региона, совершать диверсии и наносить удары дронами.
На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, ВСУ продолжают занимать бывший областной центр — город Запорожье
. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь
.
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