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В Запорожской области предотвратили подрыв военной колонны - РИА Новости, 19.10.2023
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16:54 19.10.2023 (обновлено: 17:55 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/podryv-1903897787.html
В Запорожской области предотвратили подрыв военной колонны
В Запорожской области предотвратили подрыв военной колонны - РИА Новости, 19.10.2023
В Запорожской области предотвратили подрыв военной колонны
УФСБ России по Запорожской области задержало в регионе гражданина Украины, готовившего подрыв российской военной колонны, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:54
2023-10-19T17:55
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. УФСБ России по Запорожской области задержало в регионе гражданина Украины, готовившего подрыв российской военной колонны, сообщили в ведомстве. &quot;Он был задержан оперативными сотрудниками, не успев привести в действие самодельное взрывное устройство&quot;, — уточнили в УФСБ.Как рассказали в ведомстве, житель Запорожской области планировал заложить собранное им из минометных снарядов и компонентов, полученных от украинской разведки, взрывное устройство на маршруте движения колонны российской военной техники. "Координировали деятельность диверсанта и снабдили его компонентами взрывного устройства сотрудники Главного разведывательного управления МО Украины", — отметили в УФСБ. При обысках по месту проживания подозреваемого сотрудники обнаружили и изъяли: Возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию. Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты голосования и продолжает обстреливать территорию региона, совершать диверсии и наносить удары дронами. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, ВСУ продолжают занимать бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20231009/saratov-1901565470.html
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происшествия, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области предотвратили подрыв военной колонны

ФСБ задержала в Запорожской области мужчину, готовившего подрыв военной колонны

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. УФСБ России по Запорожской области задержало в регионе гражданина Украины, готовившего подрыв российской военной колонны, сообщили в ведомстве.
«

"Он был задержан оперативными сотрудниками, не успев привести в действие самодельное взрывное устройство", — уточнили в УФСБ.

Как рассказали в ведомстве, житель Запорожской области планировал заложить собранное им из минометных снарядов и компонентов, полученных от украинской разведки, взрывное устройство на маршруте движения колонны российской военной техники.
"Координировали деятельность диверсанта и снабдили его компонентами взрывного устройства сотрудники Главного разведывательного управления МО Украины", — отметили в УФСБ.
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При обысках по месту проживания подозреваемого сотрудники обнаружили и изъяли:
  • 18 минометных снарядов калибра 82 миллиметра;
  • один минометный снаряд калибра 120 миллиметров;
  • взрывчатое вещество массой 300 граммов;
  • детонаторы.
Возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.
Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты голосования и продолжает обстреливать территорию региона, совершать диверсии и наносить удары дронами.
На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, ВСУ продолжают занимать бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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