https://ria.ru/20231019/platezhi-1903926565.html

Перемены в финсфере: как меняется архитектура трансграничных платежей

Перемены в финсфере: как меняется архитектура трансграничных платежей - РИА Новости, 19.10.2023

Перемены в финсфере: как меняется архитектура трансграничных платежей

В архитектуре трансграничных платежей происходят тектонические сдвиги, открывая новые возможности и вызывая перемены в финансовой сфере. В этом мнении сошлись... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T18:33

2023-10-19T18:33

2023-10-19T18:59

экономика

россия

китай

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. В архитектуре трансграничных платежей происходят тектонические сдвиги, открывая новые возможности и вызывая перемены в финансовой сфере. В этом мнении сошлись участники сессии "Системные изменения международных расчетов", которая состоялась 19 октября в рамках главного экспортного форума страны "Сделано в России".В своем вступительном врио председателя Правления РОСЭКСИМБАНКа Татьяна Сахарова подчеркнула, что Россия оказалась готова к санкциям, введенным против своего платежного пространства внутри страны. Благодаря выстроенному за последние годы независимому контуру платежной системы граждане практически не ощутили на себе эффекта санкций. Чего нельзя сказать об участниках ВЭД: трансграничные платежи оказались более подверженными политической конъюнктуре."В настоящее время всемирный ландшафт трансграничных платежей претерпевает значительные изменения, а роль национальных валют, транзитных стран, клиринговых схем и альтернативных инструментов становится все более значимой", — отметила она.Свое видение того, как будет меняться архитектура международных платежей в ближайшие годы и какое место в ней будет занимать Россия, предложил участникам заместитель Министра иностранных дел РФ Александр Панкин.Ольга Баша, руководитель департамента развития международных расчетов ВТБ (в прошлом – руководитель филиала ВТБ в Индии) отметила, что санкции, стали катализатором перевода расчетов в ВЭД в национальные валюты. В частности, ВТБ стал основным провайдером расчетов между Россией и Вьетнамом.Касательно торгового взаимодействия России и Китая высказался также профессор Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, торгпред России в Китае в 2001-2013 годах. В частности, он озвучил оптимистичные прогнозы: не так давно Россия по товарообороту с Китаем обогнала Австралию, что раньше считалось немыслимым.По мнениюпредседателя и управляющего директора группы компаний ACN Worldwide, президент шанхайского Центра стратегических и международных исследований Нельсона Вонга введение санкций для китайских и российских бизнесменов пришел серьезный вызов. Он рассказал, что есть два уровня дискуссии о системных изменениях международных расчетов: макроуровень, подразумевающий глобальный процесс дедолларизации и перехода на национальные валюты, а также микроуровень, состоящий из ежедневной деловой активности компаний. По словам Нельсона Вонга, его клиенты на постоянной основе сталкиваются с проблемами с получением денег из России.Существует решение в виде китайской трансграничной межбанковской платежной системы (CIPS), однако сегодня в Китае ей пользуются исключительно крупные компании с государственным участием, мелкие компании же зачастую даже не знают о ее существовании. Нельсон Вонг полагает, что расчеты в национальных валютах исключительно временным решением, пока не будет принята новая платежная система для изменившегося мира.Ключевым, по мнению партнера "Яков и Партнеры" Ильи Иванинского, в построении новой платежной системы является соблюдение сбалансированности торгового баланса. Баланс может достигаться такими способами, как, например, инвестирование в капитальные проекты в других странах.

https://ria.ru/20231019/rets-1903923155.html

https://ria.ru/20231019/rets-1903878806.html

россия

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, китай, российский экспортный центр (рэц)