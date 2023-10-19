https://ria.ru/20231019/pisatel-1903955870.html

Пресс-службу Минобороны Украины возглавит писатель-фантаст, пишут СМИ

Пресс-службу Минобороны Украины возглавит писатель-фантаст, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2023

Пресс-службу Минобороны Украины возглавит писатель-фантаст, пишут СМИ

Писатель-фантаст Илларион Павлюк станет руководителем пресс-службы Минобороны Украины, сообщило местное издание Еspreso.tv. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T22:20

2023-10-19T22:20

2023-10-19T23:55

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донецкая народная республика

владимир зеленский

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вооруженные силы украины

анна маляр

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Писатель-фантаст Илларион Павлюк станет руководителем пресс-службы Минобороны Украины, сообщило местное издание Еspreso.tv."Управление прессы и информации в Минобороны возглавил Илларион Павлюк", — говорится в публикации.По данным СМИ, Павлюк — автор книг в стиле фантастический триллер и научная фантастика. Сообщается, что писатель в 2015 году воевал в Донбассе в составе добровольческого разведывательного спецподразделения "Гарпун". После февраля 2022-го он мобилизовался в подразделение Главного управления разведки Украины, где прослужил полтора года. Накануне украинское издание New Voice сообщало, что офис Владимира Зеленского думает над тем, чтобы вернуть уволенную с поста замминистра обороны Анну Маляр. Ранее она сделала ложное заявление о том, что ВСУ взяли под контроль Андреевку в ДНР и объяснила это коммуникационным сбоем.

https://ria.ru/20231019/ukraina-1903868082.html

https://ria.ru/20231019/katastrofa-1903751187.html

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в мире, донбасс, донецкая народная республика, владимир зеленский, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, анна маляр