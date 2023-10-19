https://ria.ru/20231019/pisatel-1903955870.html
Пресс-службу Минобороны Украины возглавит писатель-фантаст, пишут СМИ
Пресс-службу Минобороны Украины возглавит писатель-фантаст, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2023
Пресс-службу Минобороны Украины возглавит писатель-фантаст, пишут СМИ
Писатель-фантаст Илларион Павлюк станет руководителем пресс-службы Минобороны Украины, сообщило местное издание Еspreso.tv. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T22:20
2023-10-19T22:20
2023-10-19T23:55
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Писатель-фантаст Илларион Павлюк станет руководителем пресс-службы Минобороны Украины, сообщило местное издание Еspreso.tv."Управление прессы и информации в Минобороны возглавил Илларион Павлюк", — говорится в публикации.По данным СМИ, Павлюк — автор книг в стиле фантастический триллер и научная фантастика. Сообщается, что писатель в 2015 году воевал в Донбассе в составе добровольческого разведывательного спецподразделения "Гарпун". После февраля 2022-го он мобилизовался в подразделение Главного управления разведки Украины, где прослужил полтора года. Накануне украинское издание New Voice сообщало, что офис Владимира Зеленского думает над тем, чтобы вернуть уволенную с поста замминистра обороны Анну Маляр. Ранее она сделала ложное заявление о том, что ВСУ взяли под контроль Андреевку в ДНР и объяснила это коммуникационным сбоем.
https://ria.ru/20231019/ukraina-1903868082.html
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, владимир зеленский, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, анна маляр
В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Анна Маляр
Пресс-службу Минобороны Украины возглавит писатель-фантаст, пишут СМИ
Еspreso.tv: писатель-фантаст Павлюк возглавит пресс-службу Минобороны Украины