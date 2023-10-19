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Гутерреш призвал к гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.10.2023
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18:52 19.10.2023 (обновлено: 21:42 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/peremirie-1903930556.html
Гутерреш призвал к гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке
Гутерреш призвал к гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.10.2023
Гутерреш призвал к гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к гуманитарному прекращению огня между сектором Газа и Израилем. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T18:52
2023-10-19T21:42
в мире
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
египет
россия
антониу гутерреш
анатолий викторов
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КАИР, 19 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к гуманитарному прекращению огня между сектором Газа и Израилем."Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня", - сказал Гутерреш в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри в египетской столице Каире.Гутерреш заявил, что уже приблизительно две недели население сектора Газа остается без поставок топлива, питания, воды и медикаментов.Генсек ООН подчеркнул, что необходима срочная доставка помощи и продовольствия в сектор Газа.Шукри ранее заявлял, что правительство Израиля пока не предоставило возможности для открытия КПП "Рафах" со стороны сектора Газа, чтобы допустить доставку гуманитарной помощи или выход граждан третьих стран. По его словам, со стороны Египта "Рафах" не закрывался. Также Шукри сообщил, что КПП за последние несколько дней обстреливали не менее четырех раз, в том числе один раз во время ремонта. Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов во вторник заявлял, что "Рафах" не работает, Москва прорабатывает вопрос о его открытии с Египтом и Израилем.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/tseli-1903677900.html
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в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, египет, россия, антониу гутерреш, анатолий викторов, хамас, раф, самех шукри
В мире, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Египет, Россия, Антониу Гутерреш, Анатолий Викторов, ХАМАС, РАФ, Самех Шукри
Гутерреш призвал к гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке

Гутерреш призвал Израиль и сектор Газа к двухнедельному гуманитарному перемирию

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Читать ria.ru в
КАИР, 19 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к гуманитарному прекращению огня между сектором Газа и Израилем.
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"Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня", - сказал Гутерреш в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри в египетской столице Каире.
Гутерреш заявил, что уже приблизительно две недели население сектора Газа остается без поставок топлива, питания, воды и медикаментов.
Генсек ООН подчеркнул, что необходима срочная доставка помощи и продовольствия в сектор Газа.
Шукри ранее заявлял, что правительство Израиля пока не предоставило возможности для открытия КПП "Рафах" со стороны сектора Газа, чтобы допустить доставку гуманитарной помощи или выход граждан третьих стран. По его словам, со стороны Египта "Рафах" не закрывался. Также Шукри сообщил, что КПП за последние несколько дней обстреливали не менее четырех раз, в том числе один раз во время ремонта. Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов во вторник заявлял, что "Рафах" не работает, Москва прорабатывает вопрос о его открытии с Египтом и Израилем.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В ООН обозначили две срочные цели в палестино-израильском конфликте
18 октября, 18:33
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
 
В миреООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильЕгипетРоссияАнтониу ГутеррешАнатолий ВикторовХАМАСРАФСамех Шукри
 
 
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