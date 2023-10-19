https://ria.ru/20231019/pchely-1903854548.html

Омский фермер заплатит 3,3 миллиона рублей из-за гибели пчел

Омский фермер заплатит 3,3 миллиона рублей из-за гибели пчел - РИА Новости, 19.10.2023

Омский фермер заплатит 3,3 миллиона рублей из-за гибели пчел

Фермер из Омской области заплатит штраф в 3,3 миллиона рублей в связи с гибелью пчел из-за обработки ядохимикатами, сообщает УФССП России по Омской области. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:45

2023-10-19T14:45

2023-10-19T14:46

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омская область

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ОМСК, 19 окт - РИА Новости. Фермер из Омской области заплатит штраф в 3,3 миллиона рублей в связи с гибелью пчел из-за обработки ядохимикатами, сообщает УФССП России по Омской области. По данным ведомства, четыре руководителя пчеловодческих хозяйств из Сорочинского и Кабаньевского сельских поселений обратились в суд с иском к собственнику крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного на территории Калачинского района Омской области. Они попросили взыскать материальный ущерб, причиненный гибелью принадлежащих им пчелосемей, убытки от недополученного меда, средства, потраченные на проведение экспертиз, и судебные расходы. "Мужчины пояснили, что летом прошлого года ответчик, в нарушение норм и правил по работе с пестицидами, касающихся информирования граждан об участках, на которых планируется орошение полей рапса ядохимикатами, произвел обработку пестицидами сельскохозяйственных посевов в пределах радиуса лета пчел. Через несколько дней после обработки ответчиком пестицидами сельскохозяйственных посевов погибли все пчелосемьи истцов", - пояснили в пресс-службе ведомства. Экспертиза подтвердила вину фермерского хозяйства, но его владелец не спешил возмещать ущерб. "В результате суд удовлетворил требования пострадавших пчеловодов, обязав руководителей крестьянско-фермерского хозяйства, нарушивших санитарные правила и нормативы по оповещению пасечников, возместить ущерб и судебные расходы в общей сумме 3 миллиона 300 тысяч рублей", - добавили в пресс-службе. Кроме того, с целью обеспечения исполнения решения суда, вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств, принадлежащих крестьянско-фермерскому хозяйству. Глава хозяйства оплатил ущерб после вмешательства приставов.

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происшествия, россия, омская область, жкх