https://ria.ru/20231019/pavlovskiy-1903620738.html

Алексей Павловский: курс Австралии провоцирует конфликты

Алексей Павловский: курс Австралии провоцирует конфликты - РИА Новости, 19.10.2023

Алексей Павловский: курс Австралии провоцирует конфликты

Альянс с Вашингтоном – "священная корова" для Австралии, нынешний курс которой, направленный на милитаризацию, подрывает безопасность в регионе и провоцирует... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T09:00

2023-10-19T09:00

2023-10-19T09:03

интервью

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алексей павловский

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Альянс с Вашингтоном – "священная корова" для Австралии, нынешний курс которой, направленный на милитаризацию, подрывает безопасность в регионе и провоцирует конфликты, считает посол РФ в Канберре Алексей Павловский. В интервью РИА Новости он также сообщил, что власти Австралии целенаправленно и настойчиво стараются осложнить работу российских дипломатов.– Алексей Викторович, нынешнее правительство Австралии во главе с лейбористом Энтони Альбанезе не в меньшей, а, пожалуй, и в большей степени чем предыдущий кабинет либералов, ускоряется по пути милитаризации. Что за этим стоит? Геополитика, деньги, внутренний популизм с упором на создание возможностей трудоустройства?– Наращивание военного потенциала – это двухпартийный курс, он проводится обеими основными партиями, периодически сменяющими друг друга у власти. Аргументируют такую политику необходимостью "сдерживания потенциального агрессора" (подразумевается Китай) в рамках стратегического союза с США. Конечно, отдельные здравомыслящие аналитики вполне убедительно доказывают, что Пекин отнюдь не представляет собой военную угрозу для Канберры, хотя бы в силу географической отдаленности окруженного морскими пространствами Австралийского континента. Поэтому, говорят они, если бы не вовлеченность в геополитическую стратегию США, надежную оборону страны можно обеспечивать с гораздо меньшими затратами и не подвергая себя ненужным рискам. Но в том-то и дело, что альянс с Вашингтоном – "священная корова" австралийской внешней и оборонной политики. Международный курс Канберры фундаментально неавтономен и в своих критических точках накрепко привязан к интересам США. В этом смысле, замечу, трудно воспринимать всерьез претензии Австралии на принадлежность к категории "держав среднего уровня" (middle power), ведь это прежде всего предполагает высокую степень внешнеполитической самостоятельности.Наращивание и модернизация вооруженных сил, вполне понятно, отвечает интересам местных оборонных компаний, теснейшим образом связанных с американским и британским ВПК. На десятилетия вперед запланированы беспрецедентные военные расходы. Стоимость программы создания собственного атомного флота, например, составит, по ориентировочным оценкам, от 170 до 240 миллиардов долларов США. При этом налогоплательщика, само собой, убаюкивают посулами создания новых рабочих мест.Милитаризация Азиатско-Тихоокеанского региона, в которую Австралия вносит вклад как часть коллективного Запада и верный союзник США, не укрепляет, а подрывает международную безопасность, повышает напряженность, провоцирует конфликты в этой части мира.– Австралия продолжает оказание военного содействия Украине, в том числе путем поставки вооружений в виде бронемашин, гаубиц, дронов, на общую сумму около 450 миллионов долларов США. Есть ли пределы такой помощи для Австралии, и как Россия должна реагировать на нее?– В здешних правительственных кругах считается хорошим тоном публично хвастаться тем, что Австралия из ненатовских стран оказывает самую значительную военную помощь Киеву. Другое дело, что ресурсы Канберры в этом смысле не безграничны – в отличие от аппетитов Владимира Зеленского, которые границ как раз не имеют. Вот, скажем, австралийцы отправили на Украину 120 броневиков "Бушмастер". Этого, конечно, Киеву показалось мало. Были задействованы нехитрые приемы психологической манипуляции, которыми славится украинская дипломатия. Мол, "уж до чего хороши ваши "Бушмастеры"! А вы, кажется, еще производите бронемашины "Хокай"? Так подарите их нам тоже". И до того настойчиво требовали – как свое. Насилу местные военные отбились, сославшись на какие-то неполадки в тормозах "Хокаев".А реагировать на все это Россия должна точно так же, как и прежде. В подмосковном парке "Патриот" среди бесславно окончивших жизнь образцов западной военной техники выставлен и сожженный "Бушмастер".– Правительство Австралии, похоже, уже исчерпало запас антироссийских действий и санкций. Сведена почти к нулю взаимная торговля, установлены ограничения в отношении сотен российских граждан и организаций. Это делается, чтобы "не отстать" от западных союзников, или у Канберры имеется собственная повестка дня? У них есть бизнес, который хочет с нами работать, но им запрещают?– Действительно, придумать что-то новое по части незаконных репрессалий австралийскому правительству сложно. Тут впору вспомнить слова поэта: "все что мог, ты уже совершил". Двусторонние отношения разрушены до основания, причем это сделано исключительно в контексте общей позиции коллективного Запада. Других причин не было и нет.Между нашими странами существовало весьма взаимовыгодное деловое сотрудничество, например, в области горнодобычи и соответствующих технологий. Мне приходилось неоднократно встречаться и беседовать с "капитанами" этого сектора, не понаслышке знаю об их высокой заинтересованности. Под давлением правительства эти компании были вынуждены свернуть прибыльный бизнес в России, отказаться от планов его дальнейшего развития.– Стало быть ущерб понесли и австралийские предприниматели тоже. А есть ли сферы, где Австралия больше страдает от санкций, чем Россия?– Конечно. За компанию с остальным Западом Австралия запретила себе импорт российской нефти и нефтепродуктов. В принципе, их доля в энергобалансе Зеленого континента не была критичной. Больнее ударила общая дезорганизация мирового рынка энергоносителей, во что правительство Альбанезе внесло свою лепту, привычно поддержав судорожные попытки "семерки" ввести потолок цен на экспортируемое из России топливо. Как и следовало ожидать, потолок не работает, а вот горючее на австралийских бензоколонках существенно подорожало.– Знаем, что важнейшей частью деятельности российских загранучреждений является предоставление консульских услуг. Как с этим обстоит дело в нынешней политической ситуации?– Работа на консульском направлении в Австралии очень востребована. А занимаются ею на огромном континенте всего два учреждения: консульский отдел посольства в Канберре и генконсульство в Сиднее. При этом приходится констатировать, что австралийская сторона целенаправленно и настойчиво старается осложнить эту работу. Ограничивается численность нашего дипломатического персонала, в результате мы порой просто не в состоянии охватить всех нуждающихся в консульских услугах. Чтобы помешать нам переехать в новое здание консотдела посольства, через парламент был проведен специальный закон о расторжении аренды участка, где оно построено. Прием посетителей наши сотрудники теперь ведут в плохо приспособленном для этого временном помещении. Вот уже несколько месяцев генконсульство ожидает приезда специалистов для технического обслуживания оборудования, используемого при оформлении паспортов, здешние власти просто не выдают им визы.Вопреки этому откровенному саботажу продолжаем делать все, что в наших силах, для удовлетворения консульских нужд соотечественников и граждан Австралии.– На Западе принято винить Россию в любых бедах. Как вы оцениваете миф о вмешательстве Москвы в ход конституционного референдума о представительстве коренных жителей Австралии, по итогам которого предложения правительства были отклонены?– Верно, у австралийских политиков практически на любые претензии избирателей есть универсальный ответ – виновата Россия. Иногда доходит до абсурда. Например, власти штата Виктория подали заявку на проведение в Мельбурне престижного международного спортивного мероприятия – Игр Содружества. Потом поняли, что "не потянут", и решили отказаться. И вот на полном серьезе отзыв заявки публике объясняли, среди прочего, "вторжением России на Украину".Что до референдума, то инициатива Альбанезе "вписать" в конституцию некий консультативный орган по делам коренных народов вызвала в обществе не просто ожесточенные споры, но прямо-таки раздор. Не удивительно – порожденная колониализмом историческая трагедия аборигенов Австралии, по существу, продолжается сегодня, и простых рецептов для ее преодоления не существует. На этом фоне некоторые мейнстримовские СМИ пытались объяснить невосприимчивость электората к организованной властями шумной агитационной кампании "происками Москвы". Правда, у политиков все же хватило ума не ассоциироваться с подобными бреднями.– Как массированная антироссийская пропаганда сказывается на обстановке вокруг проживающих в Австралии соотечественников? Имеют ли место проявления русофобии?– Хотя здешний истеблишмент исторически всегда был настроен антироссийски, русофобия не свойственна австралийскому обществу. Австралия вообще чрезвычайно многонациональна и многоконфессиональна. Почти половина жителей или родились за рубежом, или являются иммигрантами во втором поколении. Страна гордится своей политикой мультикультурализма и толерантности. Официально поощряется, в том числе и законодательно, право граждан различного происхождения сохранять и развивать свою культуру, язык, традиции. Вопреки всему этому в последнее время предпринимаются попытки насаждать русофобские настроения. Неприглядную роль играют структуры украинской диаспоры, зараженные бандеровской идеологией. Достаточно упомянуть, что лидер местной украинской общины Романив не стесняется воспроизводить на своих страницах в соцсетях посты, прославляющие дивизию СС "Галичина".На фоне раздуваемой политиками и СМИ антироссийской истерии такого рода люди чувствуют себя "на коне". Недавно украинские активисты заявили, что их "травмирует" русский фольклор, после чего правительство штата Южная Австралия исключило из программы традиционного мультиэтнического фестиваля в Аделаиде выступление ансамбля "Калинка", состоящего из австралийских детей с российскими корнями. Должен сказать, что это вызвало здесь большое возмущение, причем не только со стороны наших соотечественников. С критикой выступили ряд австралийских политиков, включая некоторых действующих парламентариев.В правовом плане очевидно, что речь идет о грубом нарушении как внутреннего законодательства, так и международных обязательств Австралии по ооновским конвенциям о ликвидации всех форм расовой дискриминации и о правах ребенка. Посольство дало принципиальную оценку этому безобразию в специальном заявлении; сделали соответствующее представление внешнеполитическому ведомству.Хочется думать, что несмотря на потуги русофобов и их пособников в органах власти, заимствованная у киевского режима токсичная идеология этнической вражды не приживется на австралийской почве. Это было бы разрушительно прежде всего для самого здешнего общества.– Активист Семен Бойков получил российское гражданство, находясь в здании генконсульства России в Сиднее. Какие возможности есть у посольства для реализации его планов по переезду в Россию с учетом преследований со стороны австралийских властей?– Семена Бойкова можно поздравить с исполнением его давней, заветной мечты о российском гражданстве. У него есть все основания для радости и гордости. Посольство продолжит прилагать все усилия, чтобы помочь нашему гражданину в сложившихся непростых обстоятельствах.– В Австралии спасены моряки с парусного катамарана экспедиции Русского географического общества. Что они сейчас делают, и каковы перспективы продолжения их кругосветной экспедиции?– Рад, что довелось познакомиться с участниками экспедиции "По пути русских кругосветных мореплавателей" Евгением Ковалевским, Станиславом Березкиным и Юлией Калюжной. Это увлеченные люди, которые выполняют благородную научно-просветительскую миссию и вносят вклад в "народную дипломатию". Обстоятельства появления путешественников на Зеленом континенте драматичны. Их надувное судно было атаковано акулами в Коралловом море и затонуло. В срочной спасательной операции приняли участие австралийские службы, экипаж панамского сухогруза и, не в последнюю очередь, наши соотечественники, проживающие в портовом городе Кэрнс. Хочу выразить глубокую благодарность всем участникам спасения отважных путешественников. Отрадно, что российская диаспора живо откликнулась на призыв посольства поддержать попавших в беду соотечественников. Помогают всем миром, дали в пользование машину, предоставили кров, собирают средства. Пока идет поиск нового судна, моряки ведут здесь активную просветительскую работу: выступают перед школьниками, в клубах, православных приходах, дают интервью.Они желанные гости и на мероприятиях в российских загранучреждениях. Символичной мне показалась встреча наших океанских исследователей и выдающегося австралийского палеонтолога профессора Патриции Виккерс-Рич на недавнем приеме в посольстве по случаю вручения ей диплома иностранного члена Российской академии наук. Скоро участники экспедиции смогут продолжить кругосветку. Пожелаем им попутного ветра!

https://ria.ru/20230804/avstraliya-1888097110.html

https://ria.ru/20231002/avstraliya-1899941713.html

https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898504555.html

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https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789246279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, алексей павловский, россия, австралия