https://ria.ru/20231019/obstrel-1903961791.html

Американскую военную базу в Ираке обстреляли из "Градов"

Американскую военную базу в Ираке обстреляли из "Градов" - РИА Новости, 19.10.2023

Американскую военную базу в Ираке обстреляли из "Градов"

Военная база Айн аль-Асад на западе Ирака, где дислоцируются американские военнослужащие, подверглась обстрелу из систем "Град", сообщил иракскому агентству... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T23:09

2023-10-19T23:09

2023-10-19T23:09

в мире

ирак

анбар (мухафаза)

сирия

исламское государство

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 19 окт - РИА Новости. Военная база Айн аль-Асад на западе Ирака, где дислоцируются американские военнослужащие, подверглась обстрелу из систем "Град", сообщил иракскому агентству новостей Shafaq news источник в службах безопасности Ирака. "Базу Айн аль-Асад на западе Ирака обстреляли несколькими ракетами из системы "Град", - отметил источник. По его словам, после нападения на базу Айн аль-Асад в провинции Анбар объявлена тревога в этой части страны, силы безопасности временно закрыли въезды и выезды в район Аль-Багдади в провинции Анбар, чтобы провести проверку. Ранее в четверг вооруженные шиитские группировки взяли на себя ответственность за нападение на военную базу "Ат-Танф" международной коалиции против ИГИЛ* в Ираке и Сирии, которая находится в сирийской провинции Хомс близ границы с Ираком и Иорданией.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20231019/baza-1903898246.html

ирак

анбар (мухафаза)

сирия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ирак, анбар (мухафаза), сирия, исламское государство, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году