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Американскую военную базу в Ираке обстреляли из "Градов" - РИА Новости, 19.10.2023
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23:09 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/obstrel-1903961791.html
Американскую военную базу в Ираке обстреляли из "Градов"
Американскую военную базу в Ираке обстреляли из "Градов" - РИА Новости, 19.10.2023
Американскую военную базу в Ираке обстреляли из "Градов"
Военная база Айн аль-Асад на западе Ирака, где дислоцируются американские военнослужащие, подверглась обстрелу из систем "Град", сообщил иракскому агентству... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T23:09
2023-10-19T23:09
в мире
ирак
анбар (мухафаза)
сирия
исламское государство
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 19 окт - РИА Новости. Военная база Айн аль-Асад на западе Ирака, где дислоцируются американские военнослужащие, подверглась обстрелу из систем "Град", сообщил иракскому агентству новостей Shafaq news источник в службах безопасности Ирака. "Базу Айн аль-Асад на западе Ирака обстреляли несколькими ракетами из системы "Град", - отметил источник. По его словам, после нападения на базу Айн аль-Асад в провинции Анбар объявлена тревога в этой части страны, силы безопасности временно закрыли въезды и выезды в район Аль-Багдади в провинции Анбар, чтобы провести проверку. Ранее в четверг вооруженные шиитские группировки взяли на себя ответственность за нападение на военную базу "Ат-Танф" международной коалиции против ИГИЛ* в Ираке и Сирии, которая находится в сирийской провинции Хомс близ границы с Ираком и Иорданией.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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ирак
анбар (мухафаза)
сирия
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в мире, ирак, анбар (мухафаза), сирия, исламское государство, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Анбар (мухафаза), Сирия, Исламское государство, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Американскую военную базу в Ираке обстреляли из "Градов"

Shafaq news: в Ираке военную базу США Айн аль-Асад обстреляли из систем "Град"

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные. Архивное фото
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ДОХА, 19 окт - РИА Новости. Военная база Айн аль-Асад на западе Ирака, где дислоцируются американские военнослужащие, подверглась обстрелу из систем "Град", сообщил иракскому агентству новостей Shafaq news источник в службах безопасности Ирака.
«
"Базу Айн аль-Асад на западе Ирака обстреляли несколькими ракетами из системы "Град", - отметил источник.
По его словам, после нападения на базу Айн аль-Асад в провинции Анбар объявлена тревога в этой части страны, силы безопасности временно закрыли въезды и выезды в район Аль-Багдади в провинции Анбар, чтобы провести проверку.
Ранее в четверг вооруженные шиитские группировки взяли на себя ответственность за нападение на военную базу "Ат-Танф" международной коалиции против ИГИЛ* в Ираке и Сирии, которая находится в сирийской провинции Хомс близ границы с Ираком и Иорданией.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Военноая база Эт-Танф в Сирии - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Вчера, 16:55
 
В миреИракАнбар (мухафаза)СирияИсламское государствоОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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