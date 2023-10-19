https://ria.ru/20231019/obstrel-1903961791.html
Американскую военную базу в Ираке обстреляли из "Градов"
Американскую военную базу в Ираке обстреляли из "Градов" - РИА Новости, 19.10.2023
Американскую военную базу в Ираке обстреляли из "Градов"
Военная база Айн аль-Асад на западе Ирака, где дислоцируются американские военнослужащие, подверглась обстрелу из систем "Град", сообщил иракскому агентству... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T23:09
2023-10-19T23:09
2023-10-19T23:09
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исламское государство
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 19 окт - РИА Новости. Военная база Айн аль-Асад на западе Ирака, где дислоцируются американские военнослужащие, подверглась обстрелу из систем "Град", сообщил иракскому агентству новостей Shafaq news источник в службах безопасности Ирака. "Базу Айн аль-Асад на западе Ирака обстреляли несколькими ракетами из системы "Град", - отметил источник. По его словам, после нападения на базу Айн аль-Асад в провинции Анбар объявлена тревога в этой части страны, силы безопасности временно закрыли въезды и выезды в район Аль-Багдади в провинции Анбар, чтобы провести проверку. Ранее в четверг вооруженные шиитские группировки взяли на себя ответственность за нападение на военную базу "Ат-Танф" международной коалиции против ИГИЛ* в Ираке и Сирии, которая находится в сирийской провинции Хомс близ границы с Ираком и Иорданией.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20231019/baza-1903898246.html
ирак
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, анбар (мухафаза), сирия, исламское государство, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Анбар (мухафаза), Сирия, Исламское государство, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Американскую военную базу в Ираке обстреляли из "Градов"
Shafaq news: в Ираке военную базу США Айн аль-Асад обстреляли из систем "Град"