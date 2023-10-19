https://ria.ru/20231019/obstrel-1903803052.html

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 19.10.2023

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские войска выпустили 25 снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, Макеевке и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T12:45

2023-10-19T12:45

2023-10-19T12:45

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

горловка

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 окт – РИА Новости. Украинские войска выпустили 25 снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, Макеевке и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства. Отмечается, что почти за полтора часа - с 10.30 до 11.55 - были обстреляны Куйбышевский и Киевский районы Донецка, в общей сложности выпущено 18 снарядов "натовского" калибра, в 10.35 - четыре снаряда калибра 152 миллиметра выпущено по Никитовскому району Горловки. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецк

макеевка

горловка

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донецк, макеевка, горловка, сцкк