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Украинские войска нанесли удар по Ясиноватскому району
Украинские войска нанесли удар по Ясиноватскому району - РИА Новости, 19.10.2023
Украинские войска нанесли удар по Ясиноватскому району
Украинские войска в 5.00 выпустили восемь ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T06:47
2023-10-19T06:47
2023-10-19T06:47
специальная военная операция на украине
украина
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Украинские войска в 5.00 выпустили восемь ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 5.00 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства. Также представительство сообщило, что с 4.30 по 5.30 украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Кроме того, в 4.30 было выпущено три снаряда того же калибра по Ясиноватскому району. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231018/lnr-1903694070.html
украина
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украина, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска нанесли удар по Ясиноватскому району
ВСУ выпустили по Ясиноватскому району восемь ракет из РСЗЗО