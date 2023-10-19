https://ria.ru/20231019/obstrel-1903724986.html

Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.10.2023

Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 12 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 50 единиц боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T00:51

2023-10-19T00:51

2023-10-19T00:51

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донецкая народная республика

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горловка

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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 12 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 50 единиц боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 12 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - один обстрел из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 50 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район и Донецк. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении одного гражданского лица - женщины в Верхнеторецком (Ясиноватский район). В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 35 обстрелов.

https://ria.ru/20231018/lnr-1903694070.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка, в мире