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Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:51 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/obstrel-1903724986.html
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.10.2023
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 12 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 50 единиц боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T00:51
2023-10-19T00:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
горловка
в мире
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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 12 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 50 единиц боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 12 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - один обстрел из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 50 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район и Донецк. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении одного гражданского лица - женщины в Верхнеторецком (Ясиноватский район). В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 35 обстрелов.
https://ria.ru/20231018/lnr-1903694070.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Горловка, В мире
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 50 единиц боеприпасов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 12 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 50 единиц боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 12 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - один обстрел из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 50 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район и Донецк.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении одного гражданского лица - женщины в Верхнеторецком (Ясиноватский район).
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 35 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаГорловкаВ мире
 
 
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