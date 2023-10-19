https://ria.ru/20231019/obschestvo-1903892986.html
ВЦИОМ рассказал, сколько россиян считают важными для себя отношения в семье
ВЦИОМ рассказал, сколько россиян считают важными для себя отношения в семье - РИА Новости, 19.10.2023
ВЦИОМ рассказал, сколько россиян считают важными для себя отношения в семье
Почти каждый россиянин считает важным для себя отношения в семье, и больше половины - 57% считают, что для создания семьи необходима любовь, сказал руководитель РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:34
2023-10-19T16:34
2023-10-19T16:36
общество
михаил мамонов
вциом
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Почти каждый россиянин считает важным для себя отношения в семье, и больше половины - 57% считают, что для создания семьи необходима любовь, сказал руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. "Для россиян, для абсолютного большинства россиян - 98% считают для себя крайне важными те отношения, которые складываются в семье. 57% уверены, что для создания семьи необходима любовь", - сказал Мамонов в ходе круглого стола "Семейные ценности и ценность семьи" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, согласно опросу, самое главное в семье по мнению россиян - это взаимопонимание, взаимоуважение, забота друг о друге. Такой ответ дали большинство - 66%. "Все остальное: обеспеченность, полная семья, на самом деле, является вторичным", - добавил он. На вопрос о том, какие цели россияне ставят себе в жизни, что является для них высшей целью своего существования, наиболее частым ответом стало здоровье - 58%, на втором месте - создать счастливую семью, воспитать детей - 55%. Мамонов добавил, что такие цифры исходят от того, что семья для россиян является оплотом, ключевой единицей, от которой зависит всё. При этом, 83% россиян считают важным, чтобы их дети и внуки старались сохранять обряды, традиции, которые соблюдали они сами.
https://ria.ru/20231018/malchiki-1903615402.html
https://ria.ru/20230826/demografiya-1892327481.html
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общество, михаил мамонов, вциом
Общество, Михаил Мамонов, ВЦИОМ
ВЦИОМ рассказал, сколько россиян считают важными для себя отношения в семье
ВЦИОМ: почти каждый россиянин считает важным для себя отношения в семье
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Почти каждый россиянин считает важным для себя отношения в семье, и больше половины - 57% считают, что для создания семьи необходима любовь, сказал руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.
"Для россиян, для абсолютного большинства россиян - 98% считают для себя крайне важными те отношения, которые складываются в семье. 57% уверены, что для создания семьи необходима любовь", - сказал Мамонов в ходе круглого стола "Семейные ценности и ценность семьи" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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По его словам, согласно опросу, самое главное в семье по мнению россиян - это взаимопонимание, взаимоуважение, забота друг о друге. Такой ответ дали большинство - 66%.
"Все остальное: обеспеченность, полная семья, на самом деле, является вторичным", - добавил он.
На вопрос о том, какие цели россияне ставят себе в жизни, что является для них высшей целью своего существования, наиболее частым ответом стало здоровье - 58%, на втором месте - создать счастливую семью, воспитать детей - 55%.
Мамонов добавил, что такие цифры исходят от того, что семья для россиян является оплотом, ключевой единицей, от которой зависит всё.
При этом, 83% россиян считают важным, чтобы их дети и внуки старались сохранять обряды, традиции, которые соблюдали они сами.
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