https://ria.ru/20231019/novak-1903773962.html
Первую линию "Арктик СПГ 2" запустят до конца года, заявил Новак
Первую линию "Арктик СПГ 2" запустят до конца года, заявил Новак - РИА Новости, 19.10.2023
Первую линию "Арктик СПГ 2" запустят до конца года, заявил Новак
Первая линия "Арктик СПГ 2" будет запущена до конца 2023 года, отгрузки СПГ начнутся в начале 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:01
2023-10-19T11:01
2023-10-19T11:01
экономика
россия
александр новак
арктик спг - 2
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ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости. Первая линия "Арктик СПГ 2" будет запущена до конца 2023 года, отгрузки СПГ начнутся в начале 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на пятом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. "Реализуется второй масштабный проект - "Арктик СПГ 2". Подчеркну, что несмотря на внешние вызовы, до конца года будет запущена первая линия. Отгрузки планируется начать в начале следующего года", – сказал Новак. Он отметил, что Россия занимает четвертое место в мире среди экспортеров СПГ. "Хотя с учетом тех проектов, которые сейчас реализуются, Россия могла бы стать основным надежным поставщиком СПГ в Китай", – добавил Новак.
https://ria.ru/20230911/spg-1895450639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, арктик спг - 2
Экономика, Россия, Александр Новак, Арктик СПГ - 2
Первую линию "Арктик СПГ 2" запустят до конца года, заявил Новак
Новак: отгрузки СПГ с первой линии "Арктик СПГ 2" начнутся в 2024 году
ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости. Первая линия "Арктик СПГ 2" будет запущена до конца 2023 года, отгрузки СПГ начнутся в начале 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на пятом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
"Реализуется второй масштабный проект - "Арктик СПГ 2". Подчеркну, что несмотря на внешние вызовы, до конца года будет запущена первая линия. Отгрузки планируется начать в начале следующего года", – сказал Новак.
Он отметил, что Россия занимает четвертое место в мире среди экспортеров СПГ.
"Хотя с учетом тех проектов, которые сейчас реализуются, Россия могла бы стать основным надежным поставщиком СПГ в Китай", – добавил Новак.
"Новатэк" планирует начать коммерческие отгрузки СПГ с "Арктик СПГ 2"