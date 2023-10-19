https://ria.ru/20231019/novak-1903773962.html

Первую линию "Арктик СПГ 2" запустят до конца года, заявил Новак

Первую линию "Арктик СПГ 2" запустят до конца года, заявил Новак - РИА Новости, 19.10.2023

Первую линию "Арктик СПГ 2" запустят до конца года, заявил Новак

Первая линия "Арктик СПГ 2" будет запущена до конца 2023 года, отгрузки СПГ начнутся в начале 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T11:01

2023-10-19T11:01

2023-10-19T11:01

экономика

россия

александр новак

арктик спг - 2

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ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости. Первая линия "Арктик СПГ 2" будет запущена до конца 2023 года, отгрузки СПГ начнутся в начале 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на пятом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. "Реализуется второй масштабный проект - "Арктик СПГ 2". Подчеркну, что несмотря на внешние вызовы, до конца года будет запущена первая линия. Отгрузки планируется начать в начале следующего года", – сказал Новак. Он отметил, что Россия занимает четвертое место в мире среди экспортеров СПГ. "Хотя с учетом тех проектов, которые сейчас реализуются, Россия могла бы стать основным надежным поставщиком СПГ в Китай", – добавил Новак.

https://ria.ru/20230911/spg-1895450639.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, александр новак, арктик спг - 2