https://ria.ru/20231019/neft-1903944167.html

В Минэнерго рассказали о переговорах с Пакистаном о поставках нефти

В Минэнерго рассказали о переговорах с Пакистаном о поставках нефти - РИА Новости, 19.10.2023

В Минэнерго рассказали о переговорах с Пакистаном о поставках нефти

Россия обсуждала с Пакистаном долгосрочные поставки нефти в исламскую республику, переговоры еще продолжаются, рассказал РИА Новости глава Минэнерго России... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T20:28

2023-10-19T20:28

2023-10-19T20:28

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

пакистан

россия

николай шульгинов

шехбаз шариф

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия обсуждала с Пакистаном долгосрочные поставки нефти в исламскую республику, переговоры еще продолжаются, рассказал РИА Новости глава Минэнерго России Николай Шульгинов. "Мы обсуждали этот вопрос, уже какое-то понимание есть. Переговоры продолжаются", - ответил министр на вопрос о заключении контрактов на долгосрочные поставки нефти в Пакистан. Кроме того, по словам Шульгинова, Россия также предлагала Пакистану покупать российский сжиженный природный газ (СПГ), в том числе "Новатэка", на спотовом рынке. Ведутся также переговоры о долгосрочных поставках СПГ. Пакистанская газета The Express Tribune в четверг сообщила со ссылкой на источники, что пакистанская нефтеперерабатывающая компания (Pakistan Refinery Limited, PRL) заключила с Россией долгосрочное соглашение на поставки нефти, первая партия ожидается в декабре текущего года. В середине июня премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф объявил, что первая партия российской нефти прибыла в страну. Позднее, в конце месяца, СМИ также сообщали о поставке в Пакистан второй партии. Затем, в рамках Российской энергетической недели, министр энергетики Пакистана Мухаммад Али сообщал журналистам, что страна обсуждает подписание долгосрочного контракта с Россией о поставках ее нефти, думает об объемах в 0,7-1 миллиона тонн в год. Он также заявлял, что 12 октября в рамках РЭН должны были пройти встречи с "Новатэком" и "Газпромом", планировалось обсудить поставки российского сжиженного природного газа в исламскую республику.

https://ria.ru/20231019/neft-1903829615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, пакистан, россия, николай шульгинов, шехбаз шариф, министерство энергетики рф (минэнерго россии), новатэк, газпром