https://ria.ru/20231019/neft-1903829615.html

СМИ: PRL заключила долгосрочный контракт на поставки нефти из России

СМИ: PRL заключила долгосрочный контракт на поставки нефти из России - РИА Новости, 19.10.2023

СМИ: PRL заключила долгосрочный контракт на поставки нефти из России

Пакистанская нефтеперерабатывающая компания (Pakistan Refinery Limited, PRL) заключила с Россией долгосрочное соглашение на поставки нефти, первая партия... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:37

2023-10-19T13:37

2023-10-19T13:37

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пакистанская нефтеперерабатывающая компания (Pakistan Refinery Limited, PRL) заключила с Россией долгосрочное соглашение на поставки нефти, первая партия ожидается в декабре текущего года, сообщает пакистанская газета The Express Tribune со ссылкой на источники. "Pakistan Refinery Limited... появилась на международной энергетической карте после того, как подписала долгосрочный контракт с Россией на поставки нефти", - говорится в сообщении издания. "По данным источников, ожидается, что PRL привезет первую партию нефти в рамках долгосрочного соглашения об импорте нефти с Россией в декабре этого года. PRL была определена закупочной организацией... в соответствии с обязательствами, принятыми на заседании пакистано-российской межправительственной комиссии в январе 2023 года", - добавляет газета, отмечая, что пакистанская компания будет закупать российскую нефть "на коммерческих условиях, но в рамках международных обязательств страны". Кроме того, по данным издания, PRL подписала соглашение c китайской United Energy Group (UEG) о начале модернизации нефтеперерабатывающего завода. Уточняется, что китайская компания инвестирует 1,5 миллиарда долларов в расширение производственных мощностей PRL. В конце марта в МИДе РФ заявили, что компании РФ и Пакистана прорабатывают вопрос поставок российской нефти, достигнуты предварительные договоренности о цене и обсуждается отправка "пилотной" партии топлива. В середине июня премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф объявил, что первая партия российской нефти прибыла в страну. Позднее, в конце месяца, СМИ также сообщали о поставке в Пакистан второй партии. Затем, в рамках Российской энергетической недели, прошедшей в октябре, министр энергетики Пакистана Мухаммад Али сообщал журналистам, что страна обсуждает подписание долгосрочного контракта с Россией о поставках ее нефти, думает об объемах в 0,7-1 миллиона тонн в год.

https://ria.ru/20231011/neft-1902070728.html

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россия, пакистан, экономика, цены на нефть, в мире