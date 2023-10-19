https://ria.ru/20231019/neft-1903738138.html

Сечин отметил безопасность экспорта нефти из России в Китай

Сечин отметил безопасность экспорта нефти из России в Китай - РИА Новости, 19.10.2023

Сечин отметил безопасность экспорта нефти из России в Китай

Российская нефть поступает в Китай по нефтепроводу Восточная Сибирь – Тихий Океан (ВСТО), в контексте событий на Ближнем Востоке важно отметить безопасность... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T06:07

2023-10-19T06:07

2023-10-19T06:41

экономика

россия

китай

ближний восток

игорь сечин

роснефть

хосейн амир абдоллахиан

хамас

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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Российская нефть поступает в Китай по нефтепроводу Восточная Сибирь – Тихий Океан (ВСТО), в контексте событий на Ближнем Востоке важно отметить безопасность поставок из России, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине."В контексте событий, происходящих сейчас на Ближнем Востоке, важно отметить безопасность поставок российской нефти в КНР. Эта нефть поступает по нефтепроводу ВСТО, который в текущей ситуации представляется нам гораздо более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов", – сказал Сечин.Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как Израиль 7 октября подвергся ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Поток Аль-Аксы". Бойцы организации также проникли в приграничные районы на юге страны. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.Накануне глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал ввести эмбарго на поставки нефти и ряд других санкций против Израиля.В четверг в Пекине открылся Пятый Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются "Роснефть" и китайская CNPC.

https://ria.ru/20231019/eksport-1903737670.html

россия

китай

ближний восток

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экономика, россия, китай, ближний восток, игорь сечин, роснефть, хосейн амир абдоллахиан, хамас, мид ирана