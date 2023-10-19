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Сечин отметил безопасность экспорта нефти из России в Китай - РИА Новости, 19.10.2023
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06:07 19.10.2023 (обновлено: 06:41 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/neft-1903738138.html
Сечин отметил безопасность экспорта нефти из России в Китай
Сечин отметил безопасность экспорта нефти из России в Китай - РИА Новости, 19.10.2023
Сечин отметил безопасность экспорта нефти из России в Китай
Российская нефть поступает в Китай по нефтепроводу Восточная Сибирь – Тихий Океан (ВСТО), в контексте событий на Ближнем Востоке важно отметить безопасность... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T06:07
2023-10-19T06:41
экономика
россия
китай
ближний восток
игорь сечин
роснефть
хосейн амир абдоллахиан
хамас
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Российская нефть поступает в Китай по нефтепроводу Восточная Сибирь – Тихий Океан (ВСТО), в контексте событий на Ближнем Востоке важно отметить безопасность поставок из России, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине."В контексте событий, происходящих сейчас на Ближнем Востоке, важно отметить безопасность поставок российской нефти в КНР. Эта нефть поступает по нефтепроводу ВСТО, который в текущей ситуации представляется нам гораздо более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов", – сказал Сечин.Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как Израиль 7 октября подвергся ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Поток Аль-Аксы". Бойцы организации также проникли в приграничные районы на юге страны. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.Накануне глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал ввести эмбарго на поставки нефти и ряд других санкций против Израиля.В четверг в Пекине открылся Пятый Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются "Роснефть" и китайская CNPC.
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экономика, россия, китай, ближний восток, игорь сечин, роснефть, хосейн амир абдоллахиан, хамас, мид ирана
Экономика, Россия, Китай, Ближний Восток, Игорь Сечин, Роснефть, Хосейн Амир Абдоллахиан, ХАМАС, МИД Ирана
Сечин отметил безопасность экспорта нефти из России в Китай

Сечин отметил безопасность экспорта нефти из России в Китай через ВСТО

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкНефтеперекачивающая станция компании "Транснефть"
Нефтеперекачивающая станция компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Нефтеперекачивающая станция компании "Транснефть". Архивное фото
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Российская нефть поступает в Китай по нефтепроводу Восточная Сибирь – Тихий Океан (ВСТО), в контексте событий на Ближнем Востоке важно отметить безопасность поставок из России, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине.
«
"В контексте событий, происходящих сейчас на Ближнем Востоке, важно отметить безопасность поставок российской нефти в КНР. Эта нефть поступает по нефтепроводу ВСТО, который в текущей ситуации представляется нам гораздо более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов", – сказал Сечин.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как Израиль 7 октября подвергся ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Поток Аль-Аксы". Бойцы организации также проникли в приграничные районы на юге страны. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
Накануне глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал ввести эмбарго на поставки нефти и ряд других санкций против Израиля.
В четверг в Пекине открылся Пятый Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются "Роснефть" и китайская CNPC.
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Сечин спрогнозировал обновление рекорда по экспорту газа в КНР в 2023 году
Вчера, 06:05
 
ЭкономикаРоссияКитайБлижний ВостокИгорь СечинРоснефтьХосейн Амир АбдоллахианХАМАСМИД Ирана
 
 
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