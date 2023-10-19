https://ria.ru/20231019/neft-1903738024.html

Россия в 2023 году поставила Китаю более 75 миллионов тонн нефти

Россия в 2023 году поставила Китаю более 75 миллионов тонн нефти - РИА Новости, 19.10.2023

Россия в 2023 году поставила Китаю более 75 миллионов тонн нефти

Россия в 2023 году уже поставила Китаю более 75 миллионов тонн нефти, что на 25% больше, чем в 2022 году за тот же период, следует из заявления главы... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T06:06

2023-10-19T06:06

2023-10-19T06:25

россия

китай

экономика

саудовская аравия

игорь сечин

роснефть

цены на нефть

пекин

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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Россия в 2023 году уже поставила Китаю более 75 миллионов тонн нефти, что на 25% больше, чем в 2022 году за тот же период, следует из заявления главы "Роснефти", ответственного секретаря комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игоря Сечина."Важнейшим направлением сотрудничества между нашими странами является энергетика. По итогам восьми месяцев 2023 года Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию. В этом году в Китай уже поставлено более 75 миллионов тонн российской нефти, что на 25% больше, чем в прошлом", - сказал Сечин, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине.Россия в 2022 году увеличила экспорт нефти в Китай на 28%, до 89 миллионов тонн, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2023 заявлял, что поставки по итогам текущего года вырастут на 15% и превысят 100 миллионов тонн.В четверг в Пекине открылся Пятый Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются "Роснефть" и китайская CNPC.

https://ria.ru/20231019/energobezopasnost-1903737233.html

россия

китай

саудовская аравия

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россия, китай, экономика, саудовская аравия, игорь сечин, роснефть, цены на нефть, пекин, александр новак, николай шульгинов