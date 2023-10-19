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Россия в 2023 году поставила Китаю более 75 миллионов тонн нефти - РИА Новости, 19.10.2023
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06:06 19.10.2023 (обновлено: 06:25 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/neft-1903738024.html
Россия в 2023 году поставила Китаю более 75 миллионов тонн нефти
Россия в 2023 году поставила Китаю более 75 миллионов тонн нефти - РИА Новости, 19.10.2023
Россия в 2023 году поставила Китаю более 75 миллионов тонн нефти
Россия в 2023 году уже поставила Китаю более 75 миллионов тонн нефти, что на 25% больше, чем в 2022 году за тот же период, следует из заявления главы... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T06:06
2023-10-19T06:25
россия
китай
экономика
саудовская аравия
игорь сечин
роснефть
цены на нефть
пекин
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Россия в 2023 году уже поставила Китаю более 75 миллионов тонн нефти, что на 25% больше, чем в 2022 году за тот же период, следует из заявления главы "Роснефти", ответственного секретаря комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игоря Сечина."Важнейшим направлением сотрудничества между нашими странами является энергетика. По итогам восьми месяцев 2023 года Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию. В этом году в Китай уже поставлено более 75 миллионов тонн российской нефти, что на 25% больше, чем в прошлом", - сказал Сечин, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине.Россия в 2022 году увеличила экспорт нефти в Китай на 28%, до 89 миллионов тонн, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2023 заявлял, что поставки по итогам текущего года вырастут на 15% и превысят 100 миллионов тонн.В четверг в Пекине открылся Пятый Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются "Роснефть" и китайская CNPC.
https://ria.ru/20231019/energobezopasnost-1903737233.html
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россия, китай, экономика, саудовская аравия, игорь сечин, роснефть, цены на нефть, пекин, александр новак, николай шульгинов
Россия, Китай, Экономика, Саудовская Аравия, Игорь Сечин, Роснефть, Цены на нефть, Пекин, Александр Новак, Николай Шульгинов
Россия в 2023 году поставила Китаю более 75 миллионов тонн нефти

Сечин: Россия в 2023 году уже поставила КНР более 75 миллионов тонн нефти

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМорская нефтедобывающая платформа "Приразломная"
Морская нефтедобывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Россия в 2023 году уже поставила Китаю более 75 миллионов тонн нефти, что на 25% больше, чем в 2022 году за тот же период, следует из заявления главы "Роснефти", ответственного секретаря комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игоря Сечина.
«
"Важнейшим направлением сотрудничества между нашими странами является энергетика. По итогам восьми месяцев 2023 года Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию. В этом году в Китай уже поставлено более 75 миллионов тонн российской нефти, что на 25% больше, чем в прошлом", - сказал Сечин, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине.
Россия в 2022 году увеличила экспорт нефти в Китай на 28%, до 89 миллионов тонн, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2023 заявлял, что поставки по итогам текущего года вырастут на 15% и превысят 100 миллионов тонн.
В четверг в Пекине открылся Пятый Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются "Роснефть" и китайская CNPC.
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Вчера, 05:50
 
РоссияКитайЭкономикаСаудовская АравияИгорь СечинРоснефтьЦены на нефтьПекинАлександр НовакНиколай Шульгинов
 
 
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