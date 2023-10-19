Россия в 2023 году поставила Китаю более 75 миллионов тонн нефти
Сечин: Россия в 2023 году уже поставила КНР более 75 миллионов тонн нефти
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМорская нефтедобывающая платформа "Приразломная"
Морская нефтедобывающая платформа "Приразломная". Архивное фото
ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Россия в 2023 году уже поставила Китаю более 75 миллионов тонн нефти, что на 25% больше, чем в 2022 году за тот же период, следует из заявления главы "Роснефти", ответственного секретаря комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игоря Сечина.
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"Важнейшим направлением сотрудничества между нашими странами является энергетика. По итогам восьми месяцев 2023 года Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию. В этом году в Китай уже поставлено более 75 миллионов тонн российской нефти, что на 25% больше, чем в прошлом", - сказал Сечин, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине.
Россия в 2022 году увеличила экспорт нефти в Китай на 28%, до 89 миллионов тонн, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2023 заявлял, что поставки по итогам текущего года вырастут на 15% и превысят 100 миллионов тонн.
В четверг в Пекине открылся Пятый Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются "Роснефть" и китайская CNPC.