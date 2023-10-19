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Российские ученые создали космический "градусник" - РИА Новости, 19.10.2023
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Наука
 
10:08 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/nauka-1903757172.html
Российские ученые создали космический "градусник"
Российские ученые создали космический "градусник" - РИА Новости, 19.10.2023
Российские ученые создали космический "градусник"
Ученые Самарского университета имени Королева изготовили из отечественных комплектующих космический многоканальный регистратор температур (МРТ), который... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:08
2023-10-19T10:08
наука
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САМАРА, 19 окт — РИА Новости. Ученые Самарского университета имени Королева изготовили из отечественных комплектующих космический многоканальный регистратор температур (МРТ), который разместится на орбитальной лаборатории "Бион-М" №2 с грибами, бактериями и другими биологическими объектами, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. По данным самарских ученых, у новой аппаратуры нет аналогов ни в России, ни за рубежом. Предполагается, что МРТ-2 в дальнейшем станет штатной аппаратурой для использования на последующих отечественных орбитальных лабораториях серии "Бион-М". Эти космические аппараты запускаются для проведения биологических исследований. &quot;Работы по созданию научной аппаратуры МРТ-2 полностью завершены, аппаратура успешно прошла запланированный цикл наземных испытаний и готова к отправке для окончательной сборки в составе космического аппарата &quot;Бион-М&quot; №2. Многоканальный регистратор температур - это система постоянного контроля температурного режима в определенных точках конструкции контейнеров с биологическими объектами, данные контейнеры разместят на внешней поверхности орбитальной лаборатории в условиях открытого космического пространства&quot;, — сообщила ведущий научный сотрудник НИИ проблем моделирования и управления Самарского университета Любовь Курганская.Аппаратура нового МРТ-2 лучше защищена от воздействия космической радиации, чем у его предшественника, который использовали в 2014 году на "Фотон-М" №4. Разработанный комплекс также отличается большей точностью измерений температуры. При создании МРТ-2 использовались отечественная электронно-компонентная начинка и программное обеспечение, разработанное в Самарском университете. Планируется, что наземные комплексные испытания МРТ-2 в составе собранного космического аппарата "Бион-М" №2 пройдут примерно в марте 2024 года. В том же году предполагается запустить эту орбитальную лабораторию с мышами, мухами-дрозофилами, грибами, бактериями, клеточными тканями. Главной целью научной программы станет исследование биологического воздействия невесомости и высокого уровня космической радиации на живые организмы на системном, органном, клеточном и молекулярном уровнях.
https://ria.ru/20230221/nauka-1853344595.html
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россия, космос - риа наука, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, самара, самарский университет
Наука, Россия, Космос - РИА Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Самара, Самарский университет

Российские ученые создали космический "градусник"

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкМакет космического аппарата серии "Бион-М"
Макет космического аппарата серии Бион-М - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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САМАРА, 19 окт — РИА Новости. Ученые Самарского университета имени Королева изготовили из отечественных комплектующих космический многоканальный регистратор температур (МРТ), который разместится на орбитальной лаборатории "Бион-М" №2 с грибами, бактериями и другими биологическими объектами, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
По данным самарских ученых, у новой аппаратуры нет аналогов ни в России, ни за рубежом. Предполагается, что МРТ-2 в дальнейшем станет штатной аппаратурой для использования на последующих отечественных орбитальных лабораториях серии "Бион-М". Эти космические аппараты запускаются для проведения биологических исследований.
«

"Работы по созданию научной аппаратуры МРТ-2 полностью завершены, аппаратура успешно прошла запланированный цикл наземных испытаний и готова к отправке для окончательной сборки в составе космического аппарата "Бион-М" №2. Многоканальный регистратор температур - это система постоянного контроля температурного режима в определенных точках конструкции контейнеров с биологическими объектами, данные контейнеры разместят на внешней поверхности орбитальной лаборатории в условиях открытого космического пространства", — сообщила ведущий научный сотрудник НИИ проблем моделирования и управления Самарского университета Любовь Курганская.

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Аппаратура нового МРТ-2 лучше защищена от воздействия космической радиации, чем у его предшественника, который использовали в 2014 году на "Фотон-М" №4. Разработанный комплекс также отличается большей точностью измерений температуры. При создании МРТ-2 использовались отечественная электронно-компонентная начинка и программное обеспечение, разработанное в Самарском университете.
Планируется, что наземные комплексные испытания МРТ-2 в составе собранного космического аппарата "Бион-М" №2 пройдут примерно в марте 2024 года. В том же году предполагается запустить эту орбитальную лабораторию с мышами, мухами-дрозофилами, грибами, бактериями, клеточными тканями. Главной целью научной программы станет исследование биологического воздействия невесомости и высокого уровня космической радиации на живые организмы на системном, органном, клеточном и молекулярном уровнях.
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