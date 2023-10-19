В России нашли уникальное оружие Смутного времени
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Редкий образец оружия конца XVI – начала XVII века обнаружили археологи Государственного музея-заповедника "Куликово поле" в Тульской области. По их мнению, случайно найденный стальной клевец, украшенный серебром, мог принадлежать представителю высшего сословия – князю или воеводе Смутного времени. Такие находки – крайняя редкость для Центральной России, сообщили в пресс-службе музея.
Клевец – холодное оружие ближнего боя с односторонним клювовидным выступом для нанесения точечного удара. Клевцы были непременным атрибутом вооружения польской шляхты, имели широкое распространение на территории Венгрии, встречались у русской знати.
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"По предварительным данным, клевец датируется концом XVI – первой половиной XVII века. Для того чтобы точнее понять хронологическую позицию этой вещи, предстоит дальнейшая работа по поиску аналогий, то есть близких по типу клевцов", – сообщил заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров.
Ученый рассказал, что данный редкий образец был случайно обнаружен на территории засек в Щекинском районе Тульской области во время археологической разведки одного из памятников роменской археологической культуры IX–X веков.
Поверхность клевца богато украшена серебром (плакирована). При расчистке оружия под слоем земли и коррозии были обнаружены многочисленные узоры в виде сеточек и ромбиков.
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
Стальной клевец конца XVI – начала XVII веков
Стальной клевец конца XVI – начала XVII веков
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
1 из 3
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
Стальной клевец конца XVI – начала XVII веков
Стальной клевец конца XVI – начала XVII веков
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
2 из 3
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
Стальной клевец конца XVI – начала XVII веков
Стальной клевец конца XVI – начала XVII веков
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
3 из 3
Стальной клевец конца XVI – начала XVII веков
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
1 из 3
Стальной клевец конца XVI – начала XVII веков
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
2 из 3
Стальной клевец конца XVI – начала XVII веков
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
3 из 3
"Находка, которая сейчас у меня на реставрации, выполнена из стали, имеет клювовидный выступ с одной стороны и молоточковидный с другой. Первоначальный вес артефакта до реставрации составлял 382 грамма", — рассказал реставратор высшей категории Виталий Шмелев.
Ученые считают, что находка из Тульских засек связана с эпохой Смутного времени, так как ранее в лесах Засечной черты уже находили отдельные предметы вооружения того времени, например польско-венгерскую саблю конца XVI – начала XVII века.
Аналоги клевца из Тульских засек хранятся в музейных собраниях московской Оружейной палаты, Государственного исторического музея, Эрмитажа и Артиллерийского музея. В основном это предметы, являющиеся парадным оружием, маркирующим статус их владельцев.
"Такой богато украшенный клевец мог принадлежать человеку высшего сословия, например князю или воеводе", – отмечает Столяров.
Как рассказали в музее "Куликово поле", клевец был обнаружен на границах Московского государства конца XVI – начала XVII века, где в Смутное время была крайне напряженная обстановка. К окончанию Смуты в Епифани осели казачьи войска атамана Заруцкого, опекавшего жену Лжедмитрия I Марину Мнишек и его малолетнего сына. Тогдашняя ситуация в регионе описана, например, в работе Александра Лаврентьва "Епифань и Верхний Дон в XII–XVII веках", где клевцы вместе с саблями, ножами и кинжалами представлены в качестве иллюстрации холодного оружия "противоборцев".
В данный момент клевец, обнаруженный археологами музея-заповедника "Куликово поле", проходит атрибутацию. После уточнения датировки он будет представлен на выставках, посвященных истории Засечной черты.