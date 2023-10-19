https://ria.ru/20231019/nalog-1903964671.html

Минцифры обсудит с Минфином продление налоговых льгот для IT-компаний

Минцифры обсудит с Минфином продление налоговых льгот для IT-компаний - РИА Новости, 19.10.2023

Минцифры обсудит с Минфином продление налоговых льгот для IT-компаний

Минцифры РФ будет обсуждать с Минфином продление нулевого налога на прибыль для IT-компаний на срок после 2024 года, финального решения пока нет, заявил глава... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T23:40

2023-10-19T23:40

2023-10-19T23:40

экономика

технологии

россия

максут шадаев

министерство финансов рф (минфин россии)

налоги

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минцифры РФ будет обсуждать с Минфином продление нулевого налога на прибыль для IT-компаний на срок после 2024 года, финального решения пока нет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Власти РФ в 2022 году запустили ряд мер поддержки IT-отрасли. В частности, для IT-компаний установлена нулевая ставка налога на прибыль на 2022-2024 годы. Кроме того, граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получили право на отсрочку от призыва в армию, а также могут оформить льготную ипотеку. Отвечая на вопрос о планах по продлению нулевой ставки налога на прибыль после 2024 года, министр сказал: "Финального решения нет, мы с Минфином будем обсуждать, естественно, мы будем ходатайствовать о продлении, но дальше, как правительство решит". Он заявил, что это мера была "сверхактуальной", потому что дала возможность компаниям инвестировать в развитие собственного производства - так, в России появились новые заводы по производству "тяжелого" компьютерного и серверного оборудования, систем хранения данных (СХД), базовых станций. "Мы видим реальный эффект: объем реализации собственной продукции, отгрузки продукции, изготовленной российскими компаниями, услуг, оказанных собственными силами, вырос больше чем на 20% за прошлый год... Сейчас впервые российские производители поставляют более 50% серверного "железа" - то самое "железо", которое нам нужно для того, чтобы работали цифровые платформы, ЦОДы (центры обработки данных - ред.). Больше 50% - это уже российское "железо". Да, на еще импортных компонентах, но это уже абсолютно другая степень локализации и контроля за производством", - сказал Шадаев.

https://ria.ru/20230725/akkreditatsiya-1886169651.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, максут шадаев, министерство финансов рф (минфин россии), налоги