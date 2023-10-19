Сотрудникам "Россия сегодня" вручили награды на фестивале "Вера и слово"
Сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" наградили на фестивале "Вера и слово"
© Фото : Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время обращения к делегатам X Международного фестиваля "Вера и слово" в Храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время обращения к делегатам X Международного фестиваля "Вера и слово" в Храме Христа Спасителя
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Награды РПЦ вручили на X международном фестивале "Вера и слово" сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня" - заместителю главного редактора Наталье Лосевой и начальнику отдела "Религия и мировоззрение" Ольге Липич, передает корреспондент РИА Новости.
Вручение состоялось в зале Церковных соборов столичного храма Христа Спасителя.
Наталья Лосева удостоена ордена Русской православной церкви преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени. Ольге Липич вручили медаль Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ "Мир и Согласие" I степени.
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"Мир и согласие невозможны без любви, сострадания, взаимопонимания и мудрости. А любовь к Богу и ближнему, исцеление от злобы и ненависти к кому бы то ни было – это не просто давно заповеданные людям идеалы для спасения души, но сегодня и условия сохранения жизни на планете в целом и счастливого сосуществования 8 миллиардов человек. Журналистика, и религиозная, и просветительская, призвана свидетельствовать о важности этих духовно-нравственных начал", - сказала Липич РИА Новости на фестивале.
"Вера и слово" - международный фестиваль, который Русская православная церковь проводит с 2004 года раз в два года. Его основные задачи - консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Церкви и современного общества, а также поиск путей развития системы православных СМИ. В 2023 году в фестивале приняли участие около 500 делегатов из 183 епархий и девяти стран: России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Латвии, Эстонии и США.
Участники фестиваля обсудили, в частности, такие актуальные темы, как помощь пострадавшим от военных действий и их родным, глобальное противостояние, сотрудничество в сфере защиты традиционных ценностей, влияние цифровой эпохи, интеграция новых территорий в российское пространство, проблему миграции, взаимодействие с епархиями за пределами России, социальные последствия развития искусственного интеллекта и нейросетей, гонения на УПЦ. Перед закрытием фестиваля 19 октября с его участниками встретился патриарх Московский и всея Руси Кирилл.