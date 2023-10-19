https://ria.ru/20231019/nagrady-1903947222.html

Сотрудникам "Россия сегодня" вручили награды на фестивале "Вера и слово"

Сотрудникам "Россия сегодня" вручили награды на фестивале "Вера и слово" - РИА Новости, 19.10.2023

Сотрудникам "Россия сегодня" вручили награды на фестивале "Вера и слово"

Награды РПЦ вручили на X международном фестивале "Вера и слово" сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня" - заместителю главного редактора Наталье Лосевой и... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T20:59

2023-10-19T20:59

2023-10-19T20:59

россия

белоруссия

казахстан

наталья лосева

русская православная церковь

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Награды РПЦ вручили на X международном фестивале "Вера и слово" сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня" - заместителю главного редактора Наталье Лосевой и начальнику отдела "Религия и мировоззрение" Ольге Липич, передает корреспондент РИА Новости. Вручение состоялось в зале Церковных соборов столичного храма Христа Спасителя. Наталья Лосева удостоена ордена Русской православной церкви преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени. Ольге Липич вручили медаль Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ "Мир и Согласие" I степени. "Мир и согласие невозможны без любви, сострадания, взаимопонимания и мудрости. А любовь к Богу и ближнему, исцеление от злобы и ненависти к кому бы то ни было – это не просто давно заповеданные людям идеалы для спасения души, но сегодня и условия сохранения жизни на планете в целом и счастливого сосуществования 8 миллиардов человек. Журналистика, и религиозная, и просветительская, призвана свидетельствовать о важности этих духовно-нравственных начал", - сказала Липич РИА Новости на фестивале. "Вера и слово" - международный фестиваль, который Русская православная церковь проводит с 2004 года раз в два года. Его основные задачи - консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Церкви и современного общества, а также поиск путей развития системы православных СМИ. В 2023 году в фестивале приняли участие около 500 делегатов из 183 епархий и девяти стран: России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Латвии, Эстонии и США. Участники фестиваля обсудили, в частности, такие актуальные темы, как помощь пострадавшим от военных действий и их родным, глобальное противостояние, сотрудничество в сфере защиты традиционных ценностей, влияние цифровой эпохи, интеграция новых территорий в российское пространство, проблему миграции, взаимодействие с епархиями за пределами России, социальные последствия развития искусственного интеллекта и нейросетей, гонения на УПЦ. Перед закрытием фестиваля 19 октября с его участниками встретился патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

https://ria.ru/20231016/forum-1903099221.html

https://ria.ru/20231003/mediaforum-1900152453.html

россия

белоруссия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, казахстан, наталья лосева, русская православная церковь