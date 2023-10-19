https://ria.ru/20231019/mrot-1903796571.html

Комитет Госдумы одобрил проект об увеличении МРОТ в 2024 году

Комитет Госдумы одобрил проект об увеличении МРОТ в 2024 году - РИА Новости, 19.10.2023

Комитет Госдумы одобрил проект об увеличении МРОТ в 2024 году

Комитет Госдумы по труду рекомендовал палате принять в первом чтении ряд правительственных инициатив, в том числе проект об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T12:24

2023-10-19T12:24

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду рекомендовал палате принять в первом чтении ряд правительственных инициатив, в том числе проект об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% - до 19 242 рублей. Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, а также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов. Комитет также поддержал законопроект об установлении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2024 год, который предусматривает его сохранение на уровне 264 месяцев (22 года). Комитет рекомендовал к принятию в I чтении проекта о сохранении в 2024-2026 годах действия тарифов на обязательное социальное страхование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Документ сохраняет на ближайшие три года действие 32 страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (от 0,2% до 8,5% к суммам выплат и иных вознаграждений) в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска. Рекомендована к принятию в I чтении и инициатива об увеличении пенсий для неработающих пенсионеров. Законопроектом предусматривается увеличить стоимость пенсионного коэффициента до 133,05 рубля. На текущий момент указанный коэффициент составляет 129,46 рубля. На заседании комитета в четверг его члены проголосовали за соответствующие инициативы, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20230710/mrot-1883170696.html

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