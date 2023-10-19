https://ria.ru/20231019/mozhaev-1903911033.html

Казак Можаев с позывным Бабай погиб в зоне спецоперации

Казак Можаев с позывным Бабай погиб в зоне спецоперации - РИА Новости, 19.10.2023

Казак Можаев с позывным Бабай погиб в зоне спецоперации

Александр Можаев с позывным Бабай погиб 18 октября, выполняя в ходе спецоперации задачи на запорожском направлении в составе казачьего добровольческого отряда... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T17:40

2023-10-19T17:40

2023-10-19T17:40

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КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Александр Можаев с позывным Бабай погиб 18 октября, выполняя в ходе спецоперации задачи на запорожском направлении в составе казачьего добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-11), сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска. В 2014 году казак участвовал в "Крымской весне" и стал широко известен, в том числе из-за своей яркой внешности, когда отправился защищать мирное население Донбасса. По данным пресс-службы казачьего войска, у бойца остались жена и трое детей. "Казак Белореченского районного общества Александр Можаев с позывным Бабай пал смертью храбрых на передовой 18 октября. Он защищал Родину в составе казачьего добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-11) на запорожском направлении", - говорится в сообщении. Можаев родом из Белореченска, ему было 46 лет. Еще в 1995 году боец пополнил ряды кубанских казаков, срочную службу проходил в войсках противовоздушной обороны.

россия

запорожская область

краснодарский край

белореченск

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, краснодарский край, белореченск, ситуация в днр и лнр