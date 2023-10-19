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Казак Можаев с позывным Бабай погиб в зоне спецоперации - РИА Новости, 19.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:40 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/mozhaev-1903911033.html
Казак Можаев с позывным Бабай погиб в зоне спецоперации
Казак Можаев с позывным Бабай погиб в зоне спецоперации - РИА Новости, 19.10.2023
Казак Можаев с позывным Бабай погиб в зоне спецоперации
Александр Можаев с позывным Бабай погиб 18 октября, выполняя в ходе спецоперации задачи на запорожском направлении в составе казачьего добровольческого отряда... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:40
2023-10-19T17:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
краснодарский край
белореченск
ситуация в днр и лнр
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КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Александр Можаев с позывным Бабай погиб 18 октября, выполняя в ходе спецоперации задачи на запорожском направлении в составе казачьего добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-11), сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска. В 2014 году казак участвовал в "Крымской весне" и стал широко известен, в том числе из-за своей яркой внешности, когда отправился защищать мирное население Донбасса. По данным пресс-службы казачьего войска, у бойца остались жена и трое детей. "Казак Белореченского районного общества Александр Можаев с позывным Бабай пал смертью храбрых на передовой 18 октября. Он защищал Родину в составе казачьего добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-11) на запорожском направлении", - говорится в сообщении. Можаев родом из Белореченска, ему было 46 лет. Еще в 1995 году боец пополнил ряды кубанских казаков, срочную службу проходил в войсках противовоздушной обороны.
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безопасность, россия, запорожская область, краснодарский край, белореченск, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Краснодарский край, Белореченск, Ситуация в ДНР и ЛНР
Казак Можаев с позывным Бабай погиб в зоне спецоперации

Казак Бабай, ставший известным в 2014 году, погиб на Запорожском направлении

© РИА Новости / Антон Круглов | Перейти в медиабанкАлександр Можаев по прозвищу "Бабай"
Александр Можаев по прозвищу Бабай - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Антон Круглов
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Александр Можаев по прозвищу "Бабай". Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Александр Можаев с позывным Бабай погиб 18 октября, выполняя в ходе спецоперации задачи на запорожском направлении в составе казачьего добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-11), сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска.
В 2014 году казак участвовал в "Крымской весне" и стал широко известен, в том числе из-за своей яркой внешности, когда отправился защищать мирное население Донбасса. По данным пресс-службы казачьего войска, у бойца остались жена и трое детей.
«
"Казак Белореченского районного общества Александр Можаев с позывным Бабай пал смертью храбрых на передовой 18 октября. Он защищал Родину в составе казачьего добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-11) на запорожском направлении", - говорится в сообщении.
Можаев родом из Белореченска, ему было 46 лет. Еще в 1995 году боец пополнил ряды кубанских казаков, срочную службу проходил в войсках противовоздушной обороны.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьКраснодарский крайБелореченскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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