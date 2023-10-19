https://ria.ru/20231019/most-1903739434.html
В новосибирском поселке обрушился железобетонный мост
В новосибирском поселке обрушился железобетонный мост - РИА Новости, 19.10.2023
В новосибирском поселке обрушился железобетонный мост
Автомобильный железобетонный мост обрушился в поселке Базово Чулымского района Новосибирской области в ночь на четверг, пострадавших нет, отрезанной оказалась... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T06:40
2023-10-19T06:40
2023-10-19T06:40
новосибирская область
карасук
чулымский район
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 19 окт – РИА Новости. Автомобильный железобетонный мост обрушился в поселке Базово Чулымского района Новосибирской области в ночь на четверг, пострадавших нет, отрезанной оказалась улица из восьми частных домов, сообщает Территориальное управление автодорог региона. "В Чулымском районе Новосибирской области произошло обрушение автомобильного железобетонного моста. ЧП произошло ночью. Предварительно, произошел крен опоры, в результате – полное падение. Причины произошедшего выясняются", - говорится в сообщении.По информации ТУАД, состояния моста регулярно мониторилось: несколько раз в год проводились проверки технического состояния. При этом в последнее время спецразрешения для проезда по мосту большегрузов не выдавались, заявлений на перевозку тяжелых грузов также не было. Мост через реку Карасук в поселке Базово 1971 года постройки, длиной 45 метров, грузоподъемность 23 тонны. Обрушено 30 метров (два пролета). "В результате обрушения от населенного пункта отрезана одна улица, восемь частных жилых домов, в которых проживает 26 человек, из них девять детей (школьники), один человек маломобильный. Пострадавших нет. Занятия учащихся на 19 октября отменены", - сообщили в управлении. Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области организовало объезд для автомобилей - 30 километров. Сквозной проезд из райцентра Чулым возможен на райцентр Ордынское через поселок Петровский. В ТУАД заверяют, что снабжение села может осуществляться с двух сторон и затруднений не будет. Для ограничения проезда всех видов транспорта выставлено ограждение и запрещающие знаки. Решается вопрос о восстановлении моста.
https://ria.ru/20230804/most-1888091825.html
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новосибирская область, карасук, чулымский район, происшествия
Новосибирская область, Карасук, Чулымский район, Происшествия
В новосибирском поселке обрушился железобетонный мост
В поселке Базово Новосибирской области обрушился железобетонный мост
НОВОСИБИРСК, 19 окт – РИА Новости. Автомобильный железобетонный мост обрушился в поселке Базово Чулымского района Новосибирской области в ночь на четверг, пострадавших нет, отрезанной оказалась улица из восьми частных домов, сообщает Территориальное управление автодорог региона.
"В Чулымском районе Новосибирской области произошло обрушение автомобильного железобетонного моста. ЧП произошло ночью. Предварительно, произошел крен опоры, в результате – полное падение. Причины произошедшего выясняются", - говорится в сообщении.
По информации ТУАД, состояния моста регулярно мониторилось: несколько раз в год проводились проверки технического состояния. При этом в последнее время спецразрешения для проезда по мосту большегрузов не выдавались, заявлений на перевозку тяжелых грузов также не было. Мост через реку Карасук
в поселке Базово 1971 года постройки, длиной 45 метров, грузоподъемность 23 тонны. Обрушено 30 метров (два пролета).
"В результате обрушения от населенного пункта отрезана одна улица, восемь частных жилых домов, в которых проживает 26 человек, из них девять детей (школьники), один человек маломобильный. Пострадавших нет. Занятия учащихся на 19 октября отменены", - сообщили в управлении.
Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области организовало объезд для автомобилей - 30 километров. Сквозной проезд из райцентра Чулым возможен на райцентр Ордынское через поселок Петровский.
В ТУАД заверяют, что снабжение села может осуществляться с двух сторон и затруднений не будет. Для ограничения проезда всех видов транспорта выставлено ограждение и запрещающие знаки. Решается вопрос о восстановлении моста.
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