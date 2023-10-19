https://ria.ru/20231019/moskva-1904934962.html

Консервацию сегментных фонтанов у Монумента Победы начали на Поклонной горе

Консервацию сегментных фонтанов у Монумента Победы начали на Поклонной горе - РИА Новости, 24.10.2023

Консервацию сегментных фонтанов у Монумента Победы начали на Поклонной горе

Консервация сегментных фонтанов у Монумента Победы началась на Поклонной горе в Москве, для полной промывки и консервации гидросооружений понадобится пять дней, РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-19T16:24

2023-10-19T16:24

2023-10-24T14:59

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Консервация сегментных фонтанов у Монумента Победы началась на Поклонной горе в Москве, для полной промывки и консервации гидросооружений понадобится пять дней, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Приступили к консервации сегментных фонтанов у Монумента Победы на Поклонной горе. Три чаши расположены полукругом между Главной аллеей Парка Победы и Аллеей Артиллеристов. Из них уже слили воду, а сегодня приступили к промывке", - говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью аппаратов высокого давления и специального моющего средства промоют сами чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации. "В работах задействованы 6 специалистов ГБУ "Гормост" и две поливомоечные машины. Для полной промывки и консервации гидросооружений понадобится пять дней",- рассказали в комплексе городского хозяйства.

https://ria.ru/20231018/moskva-1904933580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, фонтаны