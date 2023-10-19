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Консервацию сегментных фонтанов у Монумента Победы начали на Поклонной горе - РИА Новости, 24.10.2023
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16:24 19.10.2023 (обновлено: 14:59 24.10.2023)
https://ria.ru/20231019/moskva-1904934962.html
Консервацию сегментных фонтанов у Монумента Победы начали на Поклонной горе
Консервацию сегментных фонтанов у Монумента Победы начали на Поклонной горе - РИА Новости, 24.10.2023
Консервацию сегментных фонтанов у Монумента Победы начали на Поклонной горе
Консервация сегментных фонтанов у Монумента Победы началась на Поклонной горе в Москве, для полной промывки и консервации гидросооружений понадобится пять дней, РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-19T16:24
2023-10-24T14:59
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Консервация сегментных фонтанов у Монумента Победы началась на Поклонной горе в Москве, для полной промывки и консервации гидросооружений понадобится пять дней, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Приступили к консервации сегментных фонтанов у Монумента Победы на Поклонной горе. Три чаши расположены полукругом между Главной аллеей Парка Победы и Аллеей Артиллеристов. Из них уже слили воду, а сегодня приступили к промывке", - говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью аппаратов высокого давления и специального моющего средства промоют сами чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации. "В работах задействованы 6 специалистов ГБУ "Гормост" и две поливомоечные машины. Для полной промывки и консервации гидросооружений понадобится пять дней",- рассказали в комплексе городского хозяйства.
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москва, городское хозяйство москвы, фонтаны
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Фонтаны

Консервацию сегментных фонтанов у Монумента Победы начали на Поклонной горе

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramКонсервация сегментных фонтанов у Монумента Победы на Поклонной горе в Москве
Консервация сегментных фонтанов у Монумента Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Консервация сегментных фонтанов у Монумента Победы на Поклонной горе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Консервация сегментных фонтанов у Монумента Победы началась на Поклонной горе в Москве, для полной промывки и консервации гидросооружений понадобится пять дней, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Приступили к консервации сегментных фонтанов у Монумента Победы на Поклонной горе. Три чаши расположены полукругом между Главной аллеей Парка Победы и Аллеей Артиллеристов. Из них уже слили воду, а сегодня приступили к промывке", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с помощью аппаратов высокого давления и специального моющего средства промоют сами чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации.
"В работах задействованы 6 специалистов ГБУ "Гормост" и две поливомоечные машины. Для полной промывки и консервации гидросооружений понадобится пять дней",- рассказали в комплексе городского хозяйства.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыФонтаны
 
 
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