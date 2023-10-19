https://ria.ru/20231019/moskva-1903769796.html

Бочкарев: в Москве с начала года введено 49 домов по программе реновации

Бочкарев: в Москве с начала года введено 49 домов по программе реновации - РИА Новости, 19.10.2023

Бочкарев: в Москве с начала года введено 49 домов по программе реновации

В Москве за девять месяцев 2023 года введены в эксплуатацию 49 домов, построенных по программе реновации, сообщил заместитель мэра столицы по строительству... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T10:41

2023-10-19T10:41

2023-10-19T10:41

москва

жилье

зеленоград

андрей бочкарев

программа реновации в москве

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Москве за девять месяцев 2023 года введены в эксплуатацию 49 домов, построенных по программе реновации, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Реализация масштабного градостроительного проекта по реновации жилищного фонда столицы идет хорошими темпами. Всего с начала года в разных административных округах Москвы сдано 49 домов. Суммарно в них построено 13716 современных квартир жилой площадью более 797 тысяч квадратных метров", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как уточнил Бочкарев, в рамках программы реновации на северо-востоке столицы в эксплуатацию введено восемь новостроек, еще семь ‒ на севере и по шесть домов в Юго-Восточном, Восточном, Юго-Западном и Южном округах. Пять жилых зданий находятся в Западном округе, три ‒ в Северо-Западном а также по одному в новой Москве и Зеленограде. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20231018/mtsd-3-1903537826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, жилье, зеленоград, андрей бочкарев, программа реновации в москве, стройкомплекс москвы