https://ria.ru/20231019/moskva-1903756514.html

Овчинский: московский завод нарастил производство лифтов на 40%

Овчинский: московский завод нарастил производство лифтов на 40% - РИА Новости, 19.10.2023

Овчинский: московский завод нарастил производство лифтов на 40%

Одно из самых крупных российских предприятий по выпуску лифтов, лифтового и электрощитового оборудования за 9 месяцев текущего года произвел на 40% больше... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T11:13

2023-10-19T11:13

2023-10-19T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Одно из самых крупных российских предприятий по выпуску лифтов, лифтового и электрощитового оборудования за 9 месяцев текущего года произвел на 40% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Машиностроительная отрасль Москвы продолжает активно развиваться, промышленники расширяют производственные цеха, наращивают объемы выпуска и представляют новую продукцию. Столичные лифты и оборудование к ним пользуются популярностью у заказчиков как внутри страны, так и на дружественных зарубежных рынках. Продукцию поставляют на строительные объекты, устанавливают в домах и социально важных постройках. Так, столичный лифтовый завод "МЭЛ" за 3 квартала этого года нарастил выпуск продукции на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Достижению таких показателей способствует в том числе поддержка города", – цитирует пресс-служба слова главы ДИПП.В апреле текущего года завод получил статус промышленного комплекса, дающий крупные налоговые льготы, которые позволят значительно сэкономить и благодаря этому выделить дополнительное финансирование на собственное развитие. Предприятие также вышло на заключительный этап возведения нового производственного цеха в рамках масштабного инвестпроекта. Для этих целей Москва выделила компании территорию площадью 0,7 гектара в Гольянове. По окончании строительства на заводе смогут найти работу более 80 москвичей, отметили в пресс-службе.Там подчеркнули, что Москва – город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около сотни малых. Они производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.В Москве созданы комфортные условия для ведения бизнеса, позволяющие активно развиваться компаниям сегмента МСП. Размещаясь на столичных производственных площадках, инвесторы получают возможность выхода на расширенные рынки сбыта, а также обеспечиваются доступом к современной инфраструктуре и большему числу программ поддержки от властей. Так, сейчас предприниматели могут рассчитывать на более чем двадцать видов дотаций и специализированных кредитов. Кроме того, действует целый перечень противокризисных мер, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230817/lifty-1890535628.html

https://realty.ria.ru/20231019/rosreestr-1903754174.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, владислав овчинский