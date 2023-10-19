https://ria.ru/20231019/moskva-1903751407.html
Овчинский: около 2 тыс встреч провели столичные экспортеры с партнерами
Овчинский: около 2 тыс встреч провели столичные экспортеры с партнерами - РИА Новости, 19.10.2023
Овчинский: около 2 тыс встреч провели столичные экспортеры с партнерами
С начала текущего года Центр "Моспром" поспособствовал организации в рамках международных бизнес-миссий и выставок более 1,8 тысячи переговоров между... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:31
2023-10-19T13:31
2023-10-19T13:31
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
снг
владислав овчинский
москва
казахстан
латинская америка
экономика
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. С начала текущего года Центр "Моспром" поспособствовал организации в рамках международных бизнес-миссий и выставок более 1,8 тысячи переговоров между московскими компаниями и их потенциальными зарубежными партнерами, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский в рамках деловой сессии "Новая география экспорта. Вызовы и Возможности" на форуме "Сделано в России"."В 2023 году организовано участие крупных московских компаний в четырнадцати международных бизнес-миссиях и 4 отраслевых выставках. География разнообразная: Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Кувейт, Марокко, Алжир, Сенегал, Иран, Индонезия, Малайзия, Филиппины, страны Латинской Америки. В общей сложности состоялось свыше 1,8 тысячи B2B-встреч", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Так, по итогам промвыставки "Иннопром. Казахстан" подписано соглашение о взаимодействии столичного предприятия с крупнейшим энергетическим госхолдингом Казахстана. В рамках договора московский производитель осуществит цифровую модернизацию систем подачи электроэнергии для реализации пунктов Концепции развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан, говорится в сообщении.Центр "Моспром", который находится под кураторством департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, предоставляет индивидуальную поддержку московским экспортерам. Его эксперты проводят анализ целевых рынков для производителей, а также делают индивидуальную аналитику для определения наиболее эффективного выхода компании на зарубежные рынки, пояснили в пресс-службе.Там добавили, что специалисты Центра в рамках покупательской программы безвозмездно помогают экспортерам найти контрагентов, провести переговоры с возможными покупателями за границей, а также способствуют участию в международных выставках и бизнес-миссиях.В рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в прошлом году, в том числе за счет оказанной поддержки АНО "Моспром", столичные экспортно ориентированные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ, рассказали в пресс-службе.В департаменте напомнили, что в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" экспортеры также могут получить поддержку на цифровой платформе "Мой экспорт". Там бесплатно можно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение.
https://ria.ru/20231017/eksport-1903459229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, владислав овчинский, москва, казахстан, латинская америка, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, СНГ, Владислав Овчинский, Москва, Казахстан, Латинская Америка, Экономика
Овчинский: около 2 тыс встреч провели столичные экспортеры с партнерами
Овчинский: около двух тысяч встреч провели столичные экспортеры с партнерами
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. С начала текущего года Центр "Моспром" поспособствовал организации в рамках международных бизнес-миссий и выставок более 1,8 тысячи переговоров между московскими компаниями и их потенциальными зарубежными партнерами, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский в рамках деловой сессии "Новая география экспорта. Вызовы и Возможности" на форуме "Сделано в России".
"В 2023 году организовано участие крупных московских компаний в четырнадцати международных бизнес-миссиях и 4 отраслевых выставках. География разнообразная: Узбекистан
, Казахстан
, Азербайджан
, Саудовская Аравия
, ОАЭ
, Оман
, Бахрейн
, Кувейт
, Марокко
, Алжир
, Сенегал
, Иран
, Индонезия
, Малайзия
, Филиппины
, страны Латинской Америки
. В общей сложности состоялось свыше 1,8 тысячи B2B-встреч", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.
Лауреаты премии "Экспортер года" поделятся опытом покорения внешних рынков
Так, по итогам промвыставки "Иннопром. Казахстан" подписано соглашение о взаимодействии столичного предприятия с крупнейшим энергетическим госхолдингом Казахстана. В рамках договора московский производитель осуществит цифровую модернизацию систем подачи электроэнергии для реализации пунктов Концепции развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан, говорится в сообщении.
Центр "Моспром", который находится под кураторством департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, предоставляет индивидуальную поддержку московским экспортерам. Его эксперты проводят анализ целевых рынков для производителей, а также делают индивидуальную аналитику для определения наиболее эффективного выхода компании на зарубежные рынки, пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что специалисты Центра в рамках покупательской программы безвозмездно помогают экспортерам найти контрагентов, провести переговоры с возможными покупателями за границей, а также способствуют участию в международных выставках и бизнес-миссиях.
В рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в прошлом году, в том числе за счет оказанной поддержки АНО "Моспром", столичные экспортно ориентированные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки
, Ближнего Востока
, Юго-Восточной Азии
и СНГ
, рассказали в пресс-службе.
В департаменте напомнили, что в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" экспортеры также могут получить поддержку на цифровой платформе "Мой экспорт". Там бесплатно можно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение.
Придется продавать. Российским экспортерам не оставили выбора