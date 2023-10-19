https://ria.ru/20231019/moskva-1903751407.html

Овчинский: около 2 тыс встреч провели столичные экспортеры с партнерами

Овчинский: около 2 тыс встреч провели столичные экспортеры с партнерами - РИА Новости, 19.10.2023

Овчинский: около 2 тыс встреч провели столичные экспортеры с партнерами

С начала текущего года Центр "Моспром" поспособствовал организации в рамках международных бизнес-миссий и выставок более 1,8 тысячи переговоров между... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:31

2023-10-19T13:31

2023-10-19T13:31

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

снг

владислав овчинский

москва

казахстан

латинская америка

экономика

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. С начала текущего года Центр "Моспром" поспособствовал организации в рамках международных бизнес-миссий и выставок более 1,8 тысячи переговоров между московскими компаниями и их потенциальными зарубежными партнерами, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский в рамках деловой сессии "Новая география экспорта. Вызовы и Возможности" на форуме "Сделано в России"."В 2023 году организовано участие крупных московских компаний в четырнадцати международных бизнес-миссиях и 4 отраслевых выставках. География разнообразная: Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Кувейт, Марокко, Алжир, Сенегал, Иран, Индонезия, Малайзия, Филиппины, страны Латинской Америки. В общей сложности состоялось свыше 1,8 тысячи B2B-встреч", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Так, по итогам промвыставки "Иннопром. Казахстан" подписано соглашение о взаимодействии столичного предприятия с крупнейшим энергетическим госхолдингом Казахстана. В рамках договора московский производитель осуществит цифровую модернизацию систем подачи электроэнергии для реализации пунктов Концепции развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан, говорится в сообщении.Центр "Моспром", который находится под кураторством департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, предоставляет индивидуальную поддержку московским экспортерам. Его эксперты проводят анализ целевых рынков для производителей, а также делают индивидуальную аналитику для определения наиболее эффективного выхода компании на зарубежные рынки, пояснили в пресс-службе.Там добавили, что специалисты Центра в рамках покупательской программы безвозмездно помогают экспортерам найти контрагентов, провести переговоры с возможными покупателями за границей, а также способствуют участию в международных выставках и бизнес-миссиях.В рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в прошлом году, в том числе за счет оказанной поддержки АНО "Моспром", столичные экспортно ориентированные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ, рассказали в пресс-службе.В департаменте напомнили, что в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" экспортеры также могут получить поддержку на цифровой платформе "Мой экспорт". Там бесплатно можно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение.

https://ria.ru/20231017/eksport-1903459229.html

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москва

казахстан

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

снг, владислав овчинский, москва, казахстан, латинская америка, экономика