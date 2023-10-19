Рейтинг@Mail.ru
Wildberries зафиксировал активизацию мошенников - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 19.10.2023 (обновлено: 16:11 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/moshenniki-1903884124.html
Wildberries зафиксировал активизацию мошенников
Wildberries зафиксировал активизацию мошенников - РИА Новости, 19.10.2023
Wildberries зафиксировал активизацию мошенников
Wildberries зафиксировал активизацию мошенников, пытающихся получить доступ к личным кабинетам продавцов, компания нейтрализует действия злоумышленников,... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:05
2023-10-19T16:11
wildberries
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882744299_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_953cac12933727b42d624fcf8e691672.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Wildberries зафиксировал активизацию мошенников, пытающихся получить доступ к личным кабинетам продавцов, компания нейтрализует действия злоумышленников, рассказали РИА Новости в маркетплейсе. "Wildberries зафиксировала активизацию мошенников, направленную на попытку получения доступа к личному кабинету продавцов. Усилиями специалистов по информационной безопасности маркетплейса действия злоумышленников оперативно нейтрализуются, по каждой ситуации ведется внутреннее расследование", - сообщили там. Там уточнили, что для усиления защиты продавцов от подобных ситуаций компания решила запустить двухфакторную аутентификацию и отправку продавцу уведомления о входе в личный кабинет. Дополнительно специалисты прорабатывают возможность для владельца администрировать действия сотрудников и устанавливать их роли в личном кабинете. "Wildberries активно работает и в части противоборства кибермошенничеству - в автоматическом режиме блокирует фишинговые сайты. Также мы добавили возможность сообщить о фишинговом сайте при обращении в поддержку", - добавили в компании.
https://ria.ru/20231019/dannye-1903771403.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882744299_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3839e3b3757ae8b465f42346220e1d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
wildberries, россия
Wildberries, Россия
Wildberries зафиксировал активизацию мошенников

Wildberries: мошенники пытались получить доступ к личным кабинетам продавцов

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Wildberries зафиксировал активизацию мошенников, пытающихся получить доступ к личным кабинетам продавцов, компания нейтрализует действия злоумышленников, рассказали РИА Новости в маркетплейсе.
"Wildberries зафиксировала активизацию мошенников, направленную на попытку получения доступа к личному кабинету продавцов. Усилиями специалистов по информационной безопасности маркетплейса действия злоумышленников оперативно нейтрализуются, по каждой ситуации ведется внутреннее расследование", - сообщили там.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов "МТС Банка"
Вчера, 10:48
Там уточнили, что для усиления защиты продавцов от подобных ситуаций компания решила запустить двухфакторную аутентификацию и отправку продавцу уведомления о входе в личный кабинет. Дополнительно специалисты прорабатывают возможность для владельца администрировать действия сотрудников и устанавливать их роли в личном кабинете.
"Wildberries активно работает и в части противоборства кибермошенничеству - в автоматическом режиме блокирует фишинговые сайты. Также мы добавили возможность сообщить о фишинговом сайте при обращении в поддержку", - добавили в компании.
 
WildberriesРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала