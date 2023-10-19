https://ria.ru/20231019/moshenniki-1903884124.html

Wildberries зафиксировал активизацию мошенников

Wildberries зафиксировал активизацию мошенников - РИА Новости, 19.10.2023

Wildberries зафиксировал активизацию мошенников

Wildberries зафиксировал активизацию мошенников, пытающихся получить доступ к личным кабинетам продавцов, компания нейтрализует действия злоумышленников,... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T16:05

2023-10-19T16:05

2023-10-19T16:11

wildberries

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882744299_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_953cac12933727b42d624fcf8e691672.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Wildberries зафиксировал активизацию мошенников, пытающихся получить доступ к личным кабинетам продавцов, компания нейтрализует действия злоумышленников, рассказали РИА Новости в маркетплейсе. "Wildberries зафиксировала активизацию мошенников, направленную на попытку получения доступа к личному кабинету продавцов. Усилиями специалистов по информационной безопасности маркетплейса действия злоумышленников оперативно нейтрализуются, по каждой ситуации ведется внутреннее расследование", - сообщили там. Там уточнили, что для усиления защиты продавцов от подобных ситуаций компания решила запустить двухфакторную аутентификацию и отправку продавцу уведомления о входе в личный кабинет. Дополнительно специалисты прорабатывают возможность для владельца администрировать действия сотрудников и устанавливать их роли в личном кабинете. "Wildberries активно работает и в части противоборства кибермошенничеству - в автоматическом режиме блокирует фишинговые сайты. Также мы добавили возможность сообщить о фишинговом сайте при обращении в поддержку", - добавили в компании.

https://ria.ru/20231019/dannye-1903771403.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

wildberries, россия