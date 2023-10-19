https://ria.ru/20231019/moshenniki-1903884124.html
Wildberries зафиксировал активизацию мошенников
Wildberries зафиксировал активизацию мошенников - РИА Новости, 19.10.2023
Wildberries зафиксировал активизацию мошенников
Wildberries зафиксировал активизацию мошенников, пытающихся получить доступ к личным кабинетам продавцов, компания нейтрализует действия злоумышленников,... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:05
2023-10-19T16:05
2023-10-19T16:11
wildberries
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Wildberries зафиксировал активизацию мошенников, пытающихся получить доступ к личным кабинетам продавцов, компания нейтрализует действия злоумышленников, рассказали РИА Новости в маркетплейсе. "Wildberries зафиксировала активизацию мошенников, направленную на попытку получения доступа к личному кабинету продавцов. Усилиями специалистов по информационной безопасности маркетплейса действия злоумышленников оперативно нейтрализуются, по каждой ситуации ведется внутреннее расследование", - сообщили там. Там уточнили, что для усиления защиты продавцов от подобных ситуаций компания решила запустить двухфакторную аутентификацию и отправку продавцу уведомления о входе в личный кабинет. Дополнительно специалисты прорабатывают возможность для владельца администрировать действия сотрудников и устанавливать их роли в личном кабинете. "Wildberries активно работает и в части противоборства кибермошенничеству - в автоматическом режиме блокирует фишинговые сайты. Также мы добавили возможность сообщить о фишинговом сайте при обращении в поддержку", - добавили в компании.
https://ria.ru/20231019/dannye-1903771403.html
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wildberries, россия
Wildberries зафиксировал активизацию мошенников
Wildberries: мошенники пытались получить доступ к личным кабинетам продавцов
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Wildberries зафиксировал активизацию мошенников, пытающихся получить доступ к личным кабинетам продавцов, компания нейтрализует действия злоумышленников, рассказали РИА Новости в маркетплейсе.
"Wildberries зафиксировала активизацию мошенников, направленную на попытку получения доступа к личному кабинету продавцов. Усилиями специалистов по информационной безопасности маркетплейса действия злоумышленников оперативно нейтрализуются, по каждой ситуации ведется внутреннее расследование", - сообщили там.
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Там уточнили, что для усиления защиты продавцов от подобных ситуаций компания решила запустить двухфакторную аутентификацию и отправку продавцу уведомления о входе в личный кабинет. Дополнительно специалисты прорабатывают возможность для владельца администрировать действия сотрудников и устанавливать их роли в личном кабинете.
"Wildberries активно работает и в части противоборства кибермошенничеству - в автоматическом режиме блокирует фишинговые сайты. Также мы добавили возможность сообщить о фишинговом сайте при обращении в поддержку", - добавили в компании.