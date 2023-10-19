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Социалисты Молдавии осудили решение властей Украины о молдавском языке - РИА Новости, 19.10.2023
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15:45 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/moldaviya-1903876587.html
Социалисты Молдавии осудили решение властей Украины о молдавском языке
Социалисты Молдавии осудили решение властей Украины о молдавском языке - РИА Новости, 19.10.2023
Социалисты Молдавии осудили решение властей Украины о молдавском языке
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) выразила возмущение решением властей Украины официально считать молдавский язык румынским, сообщает в четверг РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:45
2023-10-19T15:45
в мире
молдавия
украина
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чингиз айтматов
псрм
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КИШИНЕВ, 19 окт – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) выразила возмущение решением властей Украины официально считать молдавский язык румынским, сообщает в четверг пресс-служба политсилы. Ранее глава правительства Румынии Марчел Чолаку заявил что на совместном заседании украинского и румынского правительств было принято решение отказаться от молдавского языка и признавать на украинской территории только румынский язык как единственный официальный. "ПСРМ выражает возмущение решением властей Украины отказаться от названия "молдавский язык" в официальных документах под давлением Румынии. Молдавский язык является фундаментальной ценностью молдавского народа. На протяжении многих веков наши предки называли наш родной язык молдавским. Под этим названием он фигурирует в наших древних летописях. Отказ от названия "молдавский язык" является позорным актом национального самоуничижения. Так могут поступать только манкурты – термин, введённый Чингизом Айтматовым для обозначения человека, превращённого в рабское бездушное существо, у которого стёрта память о своём прошлом", - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ПСРМ. Молдавские социалисты подчеркнули, что молдаване, проживающие на Украине – в Буджаке, Буковине, восточных районах Одесской области, считали и будут считать свой язык молдавским. Социалисты также осудили министра иностранных дел Молдавии Нику Попеску, поддержавшего инициативу Киева. Ранее глава молдавского МИД написал в соцсетях, что власти республики выразили признательность Украине за решение признать румынский язык в качестве языка общения румынского этнического меньшинства. По словам Попеску, решение было принято в результате совместных усилий Румынии и Кишинева, что, отметил, он, свидетельствует об успехе трехстороннего диалога Молдавии - Румыния – Украины. Парламент Молдавии в марте одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
https://ria.ru/20231016/yazyk-1903097901.html
https://ria.ru/20230411/moldaviya-1864415469.html
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в мире, молдавия, украина, румыния, чингиз айтматов, псрм
В мире, Молдавия, Украина, Румыния, Чингиз Айтматов, ПСРМ
Социалисты Молдавии осудили решение властей Украины о молдавском языке

Социалисты Молдавии осудили решение Киева считать молдавский язык румынским

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 окт – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) выразила возмущение решением властей Украины официально считать молдавский язык румынским, сообщает в четверг пресс-служба политсилы.
Ранее глава правительства Румынии Марчел Чолаку заявил что на совместном заседании украинского и румынского правительств было принято решение отказаться от молдавского языка и признавать на украинской территории только румынский язык как единственный официальный.
Бухарест - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Премьер Румынии заявил, что молдавского языка никогда не существовало
16 октября, 16:50
"ПСРМ выражает возмущение решением властей Украины отказаться от названия "молдавский язык" в официальных документах под давлением Румынии. Молдавский язык является фундаментальной ценностью молдавского народа. На протяжении многих веков наши предки называли наш родной язык молдавским. Под этим названием он фигурирует в наших древних летописях. Отказ от названия "молдавский язык" является позорным актом национального самоуничижения. Так могут поступать только манкурты – термин, введённый Чингизом Айтматовым для обозначения человека, превращённого в рабское бездушное существо, у которого стёрта память о своём прошлом", - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ПСРМ.
Молдавские социалисты подчеркнули, что молдаване, проживающие на Украине – в Буджаке, Буковине, восточных районах Одесской области, считали и будут считать свой язык молдавским.
Социалисты также осудили министра иностранных дел Молдавии Нику Попеску, поддержавшего инициативу Киева.
Ранее глава молдавского МИД написал в соцсетях, что власти республики выразили признательность Украине за решение признать румынский язык в качестве языка общения румынского этнического меньшинства. По словам Попеску, решение было принято в результате совместных усилий Румынии и Кишинева, что, отметил, он, свидетельствует об успехе трехстороннего диалога Молдавии - Румыния – Украины.
Парламент Молдавии в марте одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Захарова задала неожиданный вопрос, говоря о ситуации с молдавским языком
11 апреля, 10:57
 
В миреМолдавияУкраинаРумынияЧингиз АйтматовПСРМ
 
 
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