Социалисты Молдавии осудили решение властей Украины о молдавском языке
Социалисты Молдавии осудили решение Киева считать молдавский язык румынским
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 окт – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) выразила возмущение решением властей Украины официально считать молдавский язык румынским, сообщает в четверг пресс-служба политсилы.
Ранее глава правительства Румынии Марчел Чолаку заявил что на совместном заседании украинского и румынского правительств было принято решение отказаться от молдавского языка и признавать на украинской территории только румынский язык как единственный официальный.
"ПСРМ выражает возмущение решением властей Украины отказаться от названия "молдавский язык" в официальных документах под давлением Румынии. Молдавский язык является фундаментальной ценностью молдавского народа. На протяжении многих веков наши предки называли наш родной язык молдавским. Под этим названием он фигурирует в наших древних летописях. Отказ от названия "молдавский язык" является позорным актом национального самоуничижения. Так могут поступать только манкурты – термин, введённый Чингизом Айтматовым для обозначения человека, превращённого в рабское бездушное существо, у которого стёрта память о своём прошлом", - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ПСРМ.
Молдавские социалисты подчеркнули, что молдаване, проживающие на Украине – в Буджаке, Буковине, восточных районах Одесской области, считали и будут считать свой язык молдавским.
Социалисты также осудили министра иностранных дел Молдавии Нику Попеску, поддержавшего инициативу Киева.
Ранее глава молдавского МИД написал в соцсетях, что власти республики выразили признательность Украине за решение признать румынский язык в качестве языка общения румынского этнического меньшинства. По словам Попеску, решение было принято в результате совместных усилий Румынии и Кишинева, что, отметил, он, свидетельствует об успехе трехстороннего диалога Молдавии - Румыния – Украины.
Парламент Молдавии в марте одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.