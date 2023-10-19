https://ria.ru/20231019/mnenie-1903853528.html

Военный эксперт опроверг сообщение о бедствии от американского Global Hawk

Военный эксперт опроверг сообщение о бедствии от американского Global Hawk - РИА Новости, 19.10.2023

Военный эксперт опроверг сообщение о бедствии от американского Global Hawk

Американский стратегический беспилотник Global Hawk, судя по трекам с Flightradar24, выполнил над Черным морем стандартный для этих аппаратов 22-часовой полет,... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:43

2023-10-19T14:43

2023-10-19T14:48

черное море

средиземное море

flightradar24

болгария

нато

греция

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Американский стратегический беспилотник Global Hawk, судя по трекам с Flightradar24, выполнил над Черным морем стандартный для этих аппаратов 22-часовой полет, сообщения о "сигнале бедствия" от него не было, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов.Ранее некоторые российские СМИ написали, что Global Hawk подал сигнал тревоги рядом с Крымом, после чего взял курс на одну из баз НАТО.Согласно данным Flightradar24, американский стратегический БПЛА прибыл в район Черного моря для выполнения разведывательного полета на траверзе южной оконечности Крыма в 10.30 мск 18 октября и покинул район в 8:30 мск 19 октября, таким образом выполнив полный стандартный разведывательный полет длительностью 22 часа."Данные "Флайтрадара" отчетливо демонстрируют, что беспилотник выполнил обычный полет без отклонений. Никаких особенностей траектории или внезапных маневров заметить там невозможно", — сказал эксперт."Ответчик аппарата, пока он был над Черным морем, согласно порталу, не менял своего кода - 6454, что означает военный борт. ADS-B (АЗН-В) используется для обеспечения видимости летательного аппарата, так как он выполнял полет в общем с другими летательными аппаратами воздушном пространстве. При этом он несколько раз отключал транспондер, что в целом не является редкостью для военных бортов", — добавил Федутинов.Он уточнил, что, действительно, если посмотреть историю полета БПЛА, то, когда он на обратном пути уже находился над Болгарией, его код ответчика примерно в 09.00 мск был установлен 7600, что означает "отсутствие радиосвязи" с бортом. "При этом борт продолжил штатный полет над Болгарией, Грецией, Средиземным морем и далее до посадки на базу в Сицилии. Это никак не относится к его полету в Черном море. И сложно сказать, как это вообще трактовать, так как код 7600 предполагает потерю радиосвязи с экипажем на борту, которого в данном случае нет", - пояснил эксперт.Эксперт напомнил, что реальные проблемы на борту в первую очередь передавались бы операторам БПЛА на наземный пункт управления. При этом другие участники воздушного движения действительно получили бы по открытому каналу ADS-B код, сигнализирующий о наличии "чрезвычайной ситуации".Вместе с тем, по словам Федутинова, используемые Flightradar24 данные ADS-B являются открытыми, незащищенными и могут сфабрикованы, что уже неоднократно имело место. "В таком случае подобный аппарат может "передать" сигнал бедствия, являющийся по сути ложным, создав некоторое беспокойство для других летательных аппаратов в районе его полета, но главным образом взбудоражив СМИ", - заключил эксперт.RQ-4 Global Hawk — стратегический беспилотник наиболее крупного класса. Размах его крыла составляет в зависимости от версии до 40 метров (для сравнения, размах крыла пассажирского самолета SuperJet 100 составляет примерно 28 метров). Взлетный вес аппарата превышает 14 тонн, максимальный потолок беспилотника — до 20 километров. Global Hawk может находиться в воздухе до 36 часов и летать на дальность более 22 тысяч километров. Дрон оснащен различным разведывательным оборудованием, включающим РЛС, оптико-локационную систему и инфракрасные датчики.

https://ria.ru/20231019/ispug-1903769595.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231018/1903527921.html

https://ria.ru/20230924/bespilotniki-1898284049.html

черное море

средиземное море

болгария

греция

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черное море, средиземное море, flightradar24, болгария, нато, греция, sukhoi superjet 100 (ssj100)