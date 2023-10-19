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Минцифры готовит рекомендации по внедрению ИИ для госкорпораций
Минцифры готовит рекомендации по внедрению ИИ для госкорпораций - РИА Новости, 19.10.2023
Минцифры готовит рекомендации по внедрению ИИ для госкорпораций
Минцифры РФ готовит методические рекомендации по включению искусственного интеллекта (ИИ) в стратегии цифровой трансформации для ведомств и госкомпаний, об этом РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:21
2023-10-19T17:21
2023-10-19T17:21
общество
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минцифры РФ готовит методические рекомендации по включению искусственного интеллекта (ИИ) в стратегии цифровой трансформации для ведомств и госкомпаний, об этом журналистам рассказал глава министерства Максут Шадаев. Ранее газета "Ведомости" сообщила о том, что в ряде ведомств появятся экспертные группы, которые займутся проработкой вопросов внедрения алгоритмов искусственного интеллекта в профильных отраслях. Отмечалось, что группы будут формироваться при участии Минцифры и Альянса в сфере ИИ. "Минцифры готовит методические рекомендации о том, как в ведомственные и корпоративные стратегии цифровой трансформации должны быть включены задачи, связанные с внедрением искусственного интеллекта, и по каким показателям будет оцениваться прогресс", - сказал Шадаев на площадке конференции AQ ПРО.ВРЕМЯ. Министр уточнил, что показатели, скорее всего, будут определяться индивидуально для каждой отрасли, так как "невозможно сформулировать универсальный показатель, связанный с искусственным интеллектом". Шадаев напомнил, что согласно поручениям президента РФ Владимира Путина, стратегии цифровой трансформации ведомств и госкомпаний должны включать раздел, связанный с искусственным интеллектом. Ранее, в сентябре, президент России Владимир Путин поручил правительству скорректировать стратегию цифровой трансформации госкорпораций и организаций с госучастием для ускорения внедрения искусственного интеллекта. Поручение необходимо выполнить до 25 декабря 2023 года.
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общество, россия, максут шадаев, владимир путин
Общество, Россия, Максут Шадаев, Владимир Путин
Минцифры готовит рекомендации по внедрению ИИ для госкорпораций
Шадаев: Минцифры готовит рекомендации по включению ИИ для госкорпораций
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минцифры РФ готовит методические рекомендации по включению искусственного интеллекта (ИИ) в стратегии цифровой трансформации для ведомств и госкомпаний, об этом журналистам рассказал глава министерства Максут Шадаев.
Ранее газета "Ведомости" сообщила о том, что в ряде ведомств появятся экспертные группы, которые займутся проработкой вопросов внедрения алгоритмов искусственного интеллекта в профильных отраслях. Отмечалось, что группы будут формироваться при участии Минцифры и Альянса в сфере ИИ.
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"Минцифры готовит методические рекомендации о том, как в ведомственные и корпоративные стратегии цифровой трансформации должны быть включены задачи, связанные с внедрением искусственного интеллекта, и по каким показателям будет оцениваться прогресс", - сказал Шадаев на площадке конференции AQ ПРО.ВРЕМЯ.
Министр уточнил, что показатели, скорее всего, будут определяться индивидуально для каждой отрасли, так как "невозможно сформулировать универсальный показатель, связанный с искусственным интеллектом".
Шадаев напомнил, что согласно поручениям президента РФ Владимира Путина
, стратегии цифровой трансформации ведомств и госкомпаний должны включать раздел, связанный с искусственным интеллектом.
Ранее, в сентябре, президент России Владимир Путин поручил правительству скорректировать стратегию цифровой трансформации госкорпораций и организаций с госучастием для ускорения внедрения искусственного интеллекта. Поручение необходимо выполнить до 25 декабря 2023 года.
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