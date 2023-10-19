https://ria.ru/20231019/mefedron-1903892384.html

Задержанных с мефедроном экс-полицейских отправили под домашний арест

Задержанных с мефедроном экс-полицейских отправили под домашний арест - РИА Новости, 19.10.2023

Задержанных с мефедроном экс-полицейских отправили под домашний арест

Уголовное дело возбуждено в отношении двух бывших полицейских, приехавших из Чечни и задержанных с мефедроном в Краснодарском крае, их отправили под домашний... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T16:33

2023-10-19T16:33

2023-10-19T16:36

происшествия

краснодарский край

успенский район

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КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении двух бывших полицейских, приехавших из Чечни и задержанных с мефедроном в Краснодарском крае, их отправили под домашний арест, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Машину с двумя экс-полицейскими из Чечни остановили в Успенском районе Кубани, при задержанных было найдено около шести грамм мефедрона, сообщал 9 октября источник агентства; мужчины имели признаки наркотического опьянения, проходить медосвидетельствование отказались. "На них завели уголовное дело. Оба сейчас под домашним арестом", - сказал собеседник, не уточняя, какую именно статью инкриминируют фигурантам. Еще при задержании на мужчин было составлено несколько административных нарушений, в том числе за подделку госномеров машины и незаконно установленные проблесковые маячки.

https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903812176.html

https://ria.ru/20231013/ubiystvo-1902451402.html

краснодарский край

успенский район

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происшествия, краснодарский край, успенский район