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Медведев назвал худший вариант развития событий на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.10.2023
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00:18 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/medvedev-1903723535.html
Медведев назвал худший вариант развития событий на Ближнем Востоке
Медведев назвал худший вариант развития событий на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.10.2023
Медведев назвал худший вариант развития событий на Ближнем Востоке
Навсегда снять ближневосточную проблему может только создание полноценного Палестинского государства, хотя пока преследуются текущие военные цели и мало кто... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T00:18
2023-10-19T00:18
израиль
россия
ближний восток
дмитрий медведев
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Навсегда снять ближневосточную проблему может только создание полноценного Палестинского государства, хотя пока преследуются текущие военные цели и мало кто заинтересован в успехе, однако худшей для региона альтернативой может стать конфликт с применением ядерного оружия, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Единственный способ снять проблему раз и навсегда – создать полноценное Палестинское государство, выполнить все фундаментальные политические решения, принятые с 1947 года. Прямо скажем, надежда на успех призрачна. Мало кто сейчас в нем вообще заинтересован, преследуя текущие военные цели", - пишет Медведев в статье в "Известиях". При этом альтернатива этому, по его словам, существенно хуже: "война, которая будет длиться еще сто лет". "Или еще хуже худшего: короткий конфликт с применением ядерного оружия региональными державами с перспективой вмешательства великих ядерных держав", - добавил зампред Совбеза. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231019/medvedev-1903722291.html
https://ria.ru/20231019/oruzhie-1903722806.html
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израиль, россия, ближний восток, дмитрий медведев, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Ближний Восток, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Медведев назвал худший вариант развития событий на Ближнем Востоке

Медведев: худшим вариантом событий на Ближнем Востоке может стать применение ЯО

© AP Photo / Fatima ShbairЗапуск ракеты в сторону Израиля из сектора Газа
Запуск ракеты в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Запуск ракеты в сторону Израиля из сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Навсегда снять ближневосточную проблему может только создание полноценного Палестинского государства, хотя пока преследуются текущие военные цели и мало кто заинтересован в успехе, однако худшей для региона альтернативой может стать конфликт с применением ядерного оружия, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Единственный способ снять проблему раз и навсегда – создать полноценное Палестинское государство, выполнить все фундаментальные политические решения, принятые с 1947 года. Прямо скажем, надежда на успех призрачна. Мало кто сейчас в нем вообще заинтересован, преследуя текущие военные цели", - пишет Медведев в статье в "Известиях".
При этом альтернатива этому, по его словам, существенно хуже: "война, которая будет длиться еще сто лет".
"Или еще хуже худшего: короткий конфликт с применением ядерного оружия региональными державами с перспективой вмешательства великих ядерных держав", - добавил зампред Совбеза.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Нестабильный Ближний Восток оказался весьма полезен США, заявил Медведев
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израильский солдат осматривает дом, поврежденный боевиками Хамаса в кибуце Беэри в Израиле - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Медведев объяснил, чье оружие убивает людей в Израиле
00:04
 
ИзраильРоссияБлижний ВостокДмитрий МедведевВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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